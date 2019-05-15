دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper «عاجل» تكشف تفاصيل ما قبل إعلان لائحة الموارد البشرية الجديدة

كشف خبير متخصص لـ«عاجل»، عن الساعات التى سبقت إعلان وزارة الخدمة المدنية تعديلاتها الجديدة على بعض مواد اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، التى شملت الفقرة(ب) من المادة (٢٦)؛ ما يعني إيقاف التعاقد بجميع أشكاله وصوره حتى إشعار آخر.

وقال الخبير التعليمي عوض الشمراني، إن الوزارة أصدرت تعميمًا عاجلًا، الأحد الماضي، يقضي بتعديل بعض مواد اللائحة قبل سريان العمل بها؛ حيث ورد في البند أولًا من هذا التعميم: التريث في تطبيق حكم الفقرة (ب) من المادة (٢٦) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية وما يرتبط بها من أحكام والمتعلقة بأداء مهمات الوظائف عن طريق التعاقد، وذلك حتى استكمال الإجراءات اللازمة لذلك؛ ما يعني تعطيل الفصل الرابع كاملًا من اللائحة.

وأوضح الشمراني أنه أشار إلى بعض الملاحظات على لائحة الموارد البشرية في الخبر النشور https://ajel.sa/rRJyHs/، مبينًا أنه ذكر أن التعاقد أو التوظيف لا يزال ضبابيًّا بالنسبة للخريجين والخريجات خاصة فيما يتعلق بالضوابط التي ستعتمدها الجهات الحكومية الممكنة في المفاضلة بين المتقدمين لشغل تلك الوظائف.

وطالب الشمراني، وزارة الخدمة المدنية بطرح مسودة للائحة الوظائف التعليمية قبل اعتمادها وتحديد مدة زمنية لا تزيد على ٧٢ ساعة لاستقبال آراء المهتمين بالشأن التعليمي حول بنود ومواد هذه اللائحة؛ لتفادي أي ملاحظة أو خلل قد يطرأ عليها بعد اعتمادها، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستحسب لوزارة الخدمة المدنية في إشراك المعنيين والمهتمين بهذه اللائحة في سبيل الوصول للهدف المنشود.