، تحسباً لهجمات إيرانية.. ألمانيا تعلق التدريب العسكري في العراق ،

محمد بن مسعود - الدمام - أبقت على موظفي سفارتها في بغداد

أفاد متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية، اليوم الأربعاء، بأن بلاده ستعلق عمليات التدريب العسكري في العراق بسبب تصاعد التوتر في المنطقة.

وأوضح المتحدث أن لدى ألمانيا مؤشرات على هجمات محتملة بدعم من إيران، لكن ذلك لا يعني أن برامج التدريب لا يمكن أن تستأنف خلال الأيام المقبلة، وفقا لـ"رويترز".

وأشار موقع مجلة "فوكوس" الإلكتروني إلى أن القرار اتخذ بالتنسيق مع الدول الشريكة التي تحارب تنظيم "داعش" الإرهابي في المنطقة.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الألمانية اليوم أن بلادها ستبقي على عدد الموظفين بسفارتها وقنصليتها في العراق ثابتاً في الوقت الحالي، وذلك بعدما أمرت واشنطن برحيل موظفي الحكومة غير الأساسيين من العراق.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية في تصريح لـ"رويترز" أن سفارة بلادها في بغداد تعمل وبكامل موظفيها.

واتخذت الولايات المتحدة هذه الخطوة بعد التعبير مراراً عن القلق إزاء تهديدات من قوات مدعومة من إيران.