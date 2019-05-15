، تحسباً لهجمات إيرانية.. ألمانيا تعلق التدريب العسكري في العراق ،

- 1/2
- 2/2
أفاد متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية، اليوم الأربعاء، بأن بلاده ستعلق عمليات التدريب العسكري في العراق بسبب تصاعد التوتر في المنطقة.
وأوضح المتحدث أن لدى ألمانيا مؤشرات على هجمات محتملة بدعم من إيران، لكن ذلك لا يعني أن برامج التدريب لا يمكن أن تستأنف خلال الأيام المقبلة، وفقا لـ"رويترز".
وأشار موقع مجلة "فوكوس" الإلكتروني إلى أن القرار اتخذ بالتنسيق مع الدول الشريكة التي تحارب تنظيم "داعش" الإرهابي في المنطقة.
في سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الألمانية اليوم أن بلادها ستبقي على عدد الموظفين بسفارتها وقنصليتها في العراق ثابتاً في الوقت الحالي، وذلك بعدما أمرت واشنطن برحيل موظفي الحكومة غير الأساسيين من العراق.
وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية في تصريح لـ"رويترز" أن سفارة بلادها في بغداد تعمل وبكامل موظفيها.
واتخذت الولايات المتحدة هذه الخطوة بعد التعبير مراراً عن القلق إزاء تهديدات من قوات مدعومة من إيران.
تحسباً لهجمات إيرانية.. ألمانيا تعلق التدريب العسكري في العراقصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-15
أفاد متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية، اليوم الأربعاء، بأن بلاده ستعلق عمليات التدريب العسكري في العراق بسبب تصاعد التوتر في المنطقة.
وأوضح المتحدث أن لدى ألمانيا مؤشرات على هجمات محتملة بدعم من إيران، لكن ذلك لا يعني أن برامج التدريب لا يمكن أن تستأنف خلال الأيام المقبلة، وفقا لـ"رويترز".
وأشار موقع مجلة "فوكوس" الإلكتروني إلى أن القرار اتخذ بالتنسيق مع الدول الشريكة التي تحارب تنظيم "داعش" الإرهابي في المنطقة.
في سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الألمانية اليوم أن بلادها ستبقي على عدد الموظفين بسفارتها وقنصليتها في العراق ثابتاً في الوقت الحالي، وذلك بعدما أمرت واشنطن برحيل موظفي الحكومة غير الأساسيين من العراق.
وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية في تصريح لـ"رويترز" أن سفارة بلادها في بغداد تعمل وبكامل موظفيها.
واتخذت الولايات المتحدة هذه الخطوة بعد التعبير مراراً عن القلق إزاء تهديدات من قوات مدعومة من إيران.
15 مايو 2019 - 10 رمضان 1440
03:53 PM
أبقت على موظفي سفارتها في بغداد
أفاد متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية، اليوم الأربعاء، بأن بلاده ستعلق عمليات التدريب العسكري في العراق بسبب تصاعد التوتر في المنطقة.
وأوضح المتحدث أن لدى ألمانيا مؤشرات على هجمات محتملة بدعم من إيران، لكن ذلك لا يعني أن برامج التدريب لا يمكن أن تستأنف خلال الأيام المقبلة، وفقا لـ"رويترز".
وأشار موقع مجلة "فوكوس" الإلكتروني إلى أن القرار اتخذ بالتنسيق مع الدول الشريكة التي تحارب تنظيم "داعش" الإرهابي في المنطقة.
في سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الألمانية اليوم أن بلادها ستبقي على عدد الموظفين بسفارتها وقنصليتها في العراق ثابتاً في الوقت الحالي، وذلك بعدما أمرت واشنطن برحيل موظفي الحكومة غير الأساسيين من العراق.
وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية في تصريح لـ"رويترز" أن سفارة بلادها في بغداد تعمل وبكامل موظفيها.
واتخذت الولايات المتحدة هذه الخطوة بعد التعبير مراراً عن القلق إزاء تهديدات من قوات مدعومة من إيران.
، تحسباً لهجمات إيرانية.. ألمانيا تعلق التدريب العسكري في العراق ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر تحسباً لهجمات إيرانية.. ألمانيا تعلق التدريب العسكري في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.