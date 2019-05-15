، بعد مجزرة المسجدين.. "فيسبوك" تشدد القيود على خدمة البث المباشر ،

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أعلنت مجموعة "فيسبوك"، الأربعاء، تشديد القيود على خدمة البث المباشر؛ لمنع التشارك الواسع لتسجيلات عنيفة، كما حصل خلال مجزرة مسجدي كرايست تشيرتش في نيوزيلندا.
والأشخاص الذين خالفوا قواعد معينة، بينها تلك التي تمنع "الأشخاص والمنظمات الخطيرة"، سيحرمون من استخدام خدمة فيسبوك لايف للبث المباشر، بحسب ما أعلن نائب رئيس شؤون النزاهة غاي روزن.
وذكر "روزن" في بيان: "في أعقاب الهجمات الإرهابية الأخيرة المروعة في نيوزيلندا، أجرينا مراجعات لما يمكننا القيام به لمنع استخدام خدماتنا في التسبب بأذى أو نشر الكراهية".
وفي مارس الماضي، قام رجل من المنادين بتفوق العرق الأبيض بإطلاق النار في مسجدين في كرايست تشيرش، مما أدى إلى مقتل 51 شخصاً. وبث الهجوم مباشرة على "فيسبوك" من كاميرا مثبتة على رأسه.
ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" سيتم تطبيق سياسة "ضربة واحدة" في خدمة "فيسبوك لايف” على مجموعة أوسع من المخالفات. وسيمنع الذين ينتهكون سياسات خطيرة من استخدام هذه الخاصية بعد مخالفة واحدة.
وستتضمن تلك المخالفات تشارك رابط إلى بيان جماعة إرهابية من دون كلام، بحسب “روزن”.
وأضاف: "نعتزم تمديد هذه القيود إلى قطاعات أخرى في الأسابيع المقبلة، بدءاً بمنع أولئك الأشخاص نفسهم من تصميم إعلانات على فيسبوك".
وقال إن الابتكار التقني ضروري لتجاوز "التلاعب العدائي لوسائل الإعلام" الذي شاهدناه بعد مجزرة كرايست تشيرتش، كتعديل المستخدمين فيديوهات لتخطي الفلاتر.
وأوضح "روزن" أن "أحد التحديات التي واجهناها في الأيام التي تلت الهجوم، كانت انتشار العديد من التسجيلات للهجوم بمعطيات مختلفة".
وتابع أن "عدداً من الأشخاص -ليس بشكل مقصود دائماً- تشاركوا نسخاً معدلة لتلك التسجيلات، مما جعل من الصعب على أنظمتنا رصدها".
وأعلنت مجموعة "فيسبوك" تخصيص 7.5 ملايين دولار في شراكات بحثية مع ثلاث جامعات أمريكية، لتحسين تكنولوجيا تحليل الصورة والفيديو.
بعد مجزرة المسجدين.. "فيسبوك" تشدد القيود على خدمة البث المباشرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-15
أعلنت مجموعة "فيسبوك"، الأربعاء، تشديد القيود على خدمة البث المباشر؛ لمنع التشارك الواسع لتسجيلات عنيفة، كما حصل خلال مجزرة مسجدي كرايست تشيرتش في نيوزيلندا.
والأشخاص الذين خالفوا قواعد معينة، بينها تلك التي تمنع "الأشخاص والمنظمات الخطيرة"، سيحرمون من استخدام خدمة فيسبوك لايف للبث المباشر، بحسب ما أعلن نائب رئيس شؤون النزاهة غاي روزن.
وذكر "روزن" في بيان: "في أعقاب الهجمات الإرهابية الأخيرة المروعة في نيوزيلندا، أجرينا مراجعات لما يمكننا القيام به لمنع استخدام خدماتنا في التسبب بأذى أو نشر الكراهية".
وفي مارس الماضي، قام رجل من المنادين بتفوق العرق الأبيض بإطلاق النار في مسجدين في كرايست تشيرش، مما أدى إلى مقتل 51 شخصاً. وبث الهجوم مباشرة على "فيسبوك" من كاميرا مثبتة على رأسه.
ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" سيتم تطبيق سياسة "ضربة واحدة" في خدمة "فيسبوك لايف” على مجموعة أوسع من المخالفات. وسيمنع الذين ينتهكون سياسات خطيرة من استخدام هذه الخاصية بعد مخالفة واحدة.
وستتضمن تلك المخالفات تشارك رابط إلى بيان جماعة إرهابية من دون كلام، بحسب “روزن”.
وأضاف: "نعتزم تمديد هذه القيود إلى قطاعات أخرى في الأسابيع المقبلة، بدءاً بمنع أولئك الأشخاص نفسهم من تصميم إعلانات على فيسبوك".
وقال إن الابتكار التقني ضروري لتجاوز "التلاعب العدائي لوسائل الإعلام" الذي شاهدناه بعد مجزرة كرايست تشيرتش، كتعديل المستخدمين فيديوهات لتخطي الفلاتر.
وأوضح "روزن" أن "أحد التحديات التي واجهناها في الأيام التي تلت الهجوم، كانت انتشار العديد من التسجيلات للهجوم بمعطيات مختلفة".
وتابع أن "عدداً من الأشخاص -ليس بشكل مقصود دائماً- تشاركوا نسخاً معدلة لتلك التسجيلات، مما جعل من الصعب على أنظمتنا رصدها".
وأعلنت مجموعة "فيسبوك" تخصيص 7.5 ملايين دولار في شراكات بحثية مع ثلاث جامعات أمريكية، لتحسين تكنولوجيا تحليل الصورة والفيديو.
15 مايو 2019 - 10 رمضان 1440
02:57 PM
“روزن”: الابتكار التقني ضروري لتجاوز التلاعب العدائي لوسائل الإعلام
أعلنت مجموعة "فيسبوك"، الأربعاء، تشديد القيود على خدمة البث المباشر؛ لمنع التشارك الواسع لتسجيلات عنيفة، كما حصل خلال مجزرة مسجدي كرايست تشيرتش في نيوزيلندا.
والأشخاص الذين خالفوا قواعد معينة، بينها تلك التي تمنع "الأشخاص والمنظمات الخطيرة"، سيحرمون من استخدام خدمة فيسبوك لايف للبث المباشر، بحسب ما أعلن نائب رئيس شؤون النزاهة غاي روزن.
وذكر "روزن" في بيان: "في أعقاب الهجمات الإرهابية الأخيرة المروعة في نيوزيلندا، أجرينا مراجعات لما يمكننا القيام به لمنع استخدام خدماتنا في التسبب بأذى أو نشر الكراهية".
وفي مارس الماضي، قام رجل من المنادين بتفوق العرق الأبيض بإطلاق النار في مسجدين في كرايست تشيرش، مما أدى إلى مقتل 51 شخصاً. وبث الهجوم مباشرة على "فيسبوك" من كاميرا مثبتة على رأسه.
ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" سيتم تطبيق سياسة "ضربة واحدة" في خدمة "فيسبوك لايف” على مجموعة أوسع من المخالفات. وسيمنع الذين ينتهكون سياسات خطيرة من استخدام هذه الخاصية بعد مخالفة واحدة.
وستتضمن تلك المخالفات تشارك رابط إلى بيان جماعة إرهابية من دون كلام، بحسب “روزن”.
وأضاف: "نعتزم تمديد هذه القيود إلى قطاعات أخرى في الأسابيع المقبلة، بدءاً بمنع أولئك الأشخاص نفسهم من تصميم إعلانات على فيسبوك".
وقال إن الابتكار التقني ضروري لتجاوز "التلاعب العدائي لوسائل الإعلام" الذي شاهدناه بعد مجزرة كرايست تشيرتش، كتعديل المستخدمين فيديوهات لتخطي الفلاتر.
وأوضح "روزن" أن "أحد التحديات التي واجهناها في الأيام التي تلت الهجوم، كانت انتشار العديد من التسجيلات للهجوم بمعطيات مختلفة".
وتابع أن "عدداً من الأشخاص -ليس بشكل مقصود دائماً- تشاركوا نسخاً معدلة لتلك التسجيلات، مما جعل من الصعب على أنظمتنا رصدها".
وأعلنت مجموعة "فيسبوك" تخصيص 7.5 ملايين دولار في شراكات بحثية مع ثلاث جامعات أمريكية، لتحسين تكنولوجيا تحليل الصورة والفيديو.
، بعد مجزرة المسجدين.. "فيسبوك" تشدد القيود على خدمة البث المباشر ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.