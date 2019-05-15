انت الان تتابع تفاصيل خبر البنك الدولي يتخذ خطوة لمواجهة خطر المجاعة في اليمن والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 15 مايو 2019 02:55 مساءً - أعلن البنك الدولي منح اليمن 400 مليون دولار، للتصدي لمخاطر المجاعة المحتملة ومعدلات سوء التغذية المتزايدة بشكل كبير من جراء الصراع المتفاقم منذ أكثر من 4 سنوات بالبلاد.

وقال البنك الدولي في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، أمس الثلاثاء: إن "مجلس المدراء التنفيذيين للبنك وافق على منح اليمن 400 مليون دولار للتصدي لارتفاع معدلات سوء التغذية، والإسهام في الحفاظ على الخدمات الصحية الأساسية وخدمات المياه والصرف الصحي للسكان".

وأضاف: إن "هذا الدعم يشتمل على منحة بقيمة 200 مليون دولار لمساندة المشروع الطارئ للاستجابة للأزمات في اليمن الجاري تنفيذه، لتدعيم البيئة المواتية للفرص الاقتصادية على المدى المتوسط، وللتصدي لمخاطر المجاعة المحتملة ومعدلات سوء التغذية المتزايدة".

Advertisements

وبيّن أن "منحة أخرى بقيمة 200 مليون دولار، ستكون لمساندة المشروع الطارئ للصحة والتغذية في اليمن الجاري تنفيذه للمساعدة على توسيع نطاق الأنشطة، تلبية للاحتياجات الصحية قصيرة الأجل والوقاية من سوء التغذية المزمن والأمراض، بما في ذلك الكوليرا، والحفاظ على الأنظمة الصحية وقدرات الموظفين على المستوى المحلي".

وبهذه المبالغ تكون المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، قدمت لليمن ما مجموعه 1.7 مليار دولار على هيئة منح منذ عام 2016، حسب البيان.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حرباً بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة مليشيات الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر 2014.

ومنذ مارس 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلّفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وفقاً لوصف سابق للأمم المتحدة.