السعودية | خادم الحرمين يستقبل رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يستقبل رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في مكتبه بقصر السلام في جدة اليوم، معالي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتورة أمل بنت عبد الله القبيسي يرافقها عدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، ومجالات التعاون بين مجلس الشورى والمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي.
حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف ين عبد العزيز وزير الداخلية، ومعالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف.
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