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2019-05-15 الأرصاد والمدني يحذران من أمطار الباحة: تستمر حتى التاسعة متابعات الخليج 365 - واس توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة يصحبها بعض التأثرات تشمل تدني في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد، وسيول ونشاط في الرياح السطحية .

وجاء في التنبيه الذي اطلقته الهيئة اليوم أن الحالة المطرية التي تبدأ من بعد الظهر وتستمر إلى الساعة التاسعة مساءً، وتشمل مدينة الباحة, ومحافظات المندق, وبلجرشي, والعقيق، والأجزاء المجاورة لها .

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات.









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