مقتنيات أثرية نادرة في معرض عمارة الحرمين وهذه مواعيد فتح أبوابه

2019-05-15

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

بدأ معرض عمارة الحرمين الشريفين في مكة المكرمة، استقبال كافة شرائح المجتمع بعد افتتاحه رسميًا يوم 7 رمضان، على فترتين الأولى من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 6 مساءً والثانية من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 2 صباحًا.

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ويقع المعرض الذي يستمر حتى 29 رمضان الجاري، على طريق مكة جدة بجوار مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة، حيث يعتبر فريدًا من نوعه لكونه يختص بعرض مقتنيات الحرمين الشريفين، إذ يحتوى المعرض على العديد من المقتنيات الأثرية النادرة والصور الفوتوغرافية القديمة والحديثة للحرمين الشريفين وعلى مجموعة من المخطوطات والمصاحف ونسخة مصورة من المصحف الأول وأجزاء حقيقية من فوهة بئر زمزم وأهم التحف التاريخية ومجموعة من متعلقات الكعبة الشريفة.

ويأتي هذا المعرض ضمن فعاليات موسم رمضان لتسليط الضوء على القدرات الإسلامية وتاريخ الحرمين الشريفين من خلال مجموعة واسعة من الصور والتحف وغيرها الكثير التي تجذب اهتمام الزوار.

ويعتبر المعرض إضافة قيمة للزوار والضيوف في شهر رمضان المبارك للتعرف على تاريخ الحقبة القديم وصولاً إلى هذا الزمان، فضلًا عن أنه فعالية إسلامية ثقافية للمسلمين كافة.