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المملكة تُحمّل إيران والحوثي مسؤولية هجوم أرامكو
متابعات الخليج 365 - الرياض
حمّلت المملكة المسؤولية الكاملة لإيران والميليشيات الحوثية المدعومة منها في هجوم أمس الثلاثاء على منشآت المملكة النفطية، وذلك في رسالة وجهتها إلى مجلس الأمن الدولي، سلمها مندوبها الدائم عبدالله المعلمي.
وجاء في الرسالة أن الميليشيات استخدمت سبع طائرات دون طيار في الهجوم، بحسب ما ذكرت “العربية”.
كما وجه أيضًا كل من السفيرين السعودي والإماراتي رسالة أخرى مشتركة إلى المجلس والأمين العام أنطونيو غوتيريس حول الهجوم والتخريب الذي وقع الأحد الماضي ضد 4 سفن في المياه الدولية قبالة المياه الإقليمية وسواحل دولة الإمارات.
وصرح المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة، بأنه ما بين الساعة السادسة والسادسة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 9 / 9 / 1440هـ حدث استهداف محدود لمحطتي الضخ البترولية التابعتين لشركة أرامكو بمحافظة الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض.
وقد باشرت الجهات المختصة مسؤولياتها بالموقعين.
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