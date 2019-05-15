الان تتابع وفاة وزير الإعلام الأسبق علي الشاعر والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365
توفي وزير الإعلام الأسبق علي الشاعر، يوم (الأربعاء)، ومن المقرر أن تقام الصلاة على جثمانه عصرا، بالمسجد النبوي الشريف.
يعد الأستاذ علي بن حسن الشاعر من الشخصيات الدبلوماسية المعروفة، وله رحلة طويلة في العسكرية والدبلوماسية والإدارة.
ولد “الشاعر” سنة 1931 ميلادية، والتحق للعمل بوزارة الخارجية عام 1976، ليعين حينها سفيرا للمملكة لدى لبنان في 1976.
وفي 1984، عين الأستاذ الشاعر وزيرا للإعلام، ليترقى بعدها في سنة 1996 كمستشار لدى الديوان الملكي.
كما نال الأستاذ علي الشاعر شرف الموفد الخاص للملك فهد في أهم الدول العربية، وعلى رأسها القاهرة ودمشق وصنعاء وبغداد ومسقط.
وشهدت مسيرة الشاعر الحافلة العدد من الجوائز، كان أبرزها وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة (1977)، ووسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثانية (1973)، ووشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية (1984)، إضافة إلى أوسمة من باسكتان، والأردن، ولبنان، ومصر، والعراق.
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