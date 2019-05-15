الحصول على تأشيرة الزيارة العائلية إلكترونيا 2019 وخطوات التقديم والرسوم المطلوبة وطريقة دفعها

الحصول على تأشيرة الزيارة العائلية إلكترونيا، وردت بعض التساؤلات من الوافدين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية عن كيفية التقديم إلكترونيا على طلب استقدام عائلات الوافدين، وكيفية الحصول على تأشيرة الزيارة، وما هي الرسوم المطلوبة، وطريقة دفع تلك الرسوم، وكيف يتم قبول طلب التقديم على الزيارات العائلية الخاصة بالوافدين، تلك الأسئلة التي تطرح على الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الخارجية بالمملكة، ويكون الطلب مصاحب لبيانات الزائر وجميع المعلومات المتعلقة بالزيارة، وسوف نقدم لحضراتكم من خلال المقال عبر موقعنا نجوم مصرية جميع التفاصيل المتعلقة بالزيارات العائلية وكذلك خطوات التقديم عليها.

الحصول على تأشيرة الزيارة العائلية إلكترونيا

من خلال الخطوات الآتية يستطيع الوافد الحصول على تأشيرة الزيارة العائلية إلكترونيا، وذلك من خلال موقع وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية.

خطوات التقديم على طلب زيارات عائلية

يقدم الطلب من خلال موقع وزارة الخارجية بالمملكة، ويجب على الوافد تعبئة البيانات الخاصة بالزائر بصورة صحيحة، وبمنتهى الدقة، وتدوين رقم جواز السفر، ثم يقوم بطباعة الطلب، بعدها يمكن للوافد التوقيع على الطلب وأيضا الكفيل، يقوم الوافد بإرسال الطلب إلي الغرفة التجارية من أجل التصديق عليه، جدير بالذكر أن الرد سوف يكون في الفترة من يومين إلي سبعة أيام كحد أقصى، في خلال هذه المدة يستطيع الوافد البحث عبر موقع الوزارة وهذا من خلال رقم الطلب، وذلك من أجل متابعة الطلب الخاص به وهل تمت الموافقة على التأشيرة أم لا.

عندما تتم الموافقة والتصديق على التأشيرة، بعدها يستطيع الوافد الولوج إلى موقع ( إنجاز ) وتعبئة البيانات المتعلقة بالزائر، إلى جانب إرسال صورة شخصية للزائر، كما يتواجد بالطلب خانة مهنة، والتي يتم تعبئتها بصفة القرابة التي تربط الوافد بالزائر وليس مهنته.

رسوم الزيارة العائلية وطريقة دفعها

يتم سداد رسوم الزيارة العائلية عن طريق الفيزا، جدير بالذكر أن الرسوم سوف تكون بالدولار، وتبلغ قيمتها 550 دولار، وبعد سداد الرسوم بشكل كامل يقوم الوافد الذي تقدم بطلب الحصول على تأشيرة الزيارة العائلية إلكترونيا بالدخول عبر موقع ( تأهيل ) وحجز مكتب قريب من الزائر في بلده، وذلك من أجل تقديم المستندات والأوراق المطلوبة للزيارة، وعلى الزائر اصتحاب جواز السفر مع صورة من دفع الرسوم ومبلغ 1000 جنية، وعلية إنتظار مدة خمسة عشر يوما حتى يتم الرد على طلبه.

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