شكرا لقرائتكم خبر عن ​وزارة الدفاع تعلن بدء القبول للالتحاق بالكليات العسكرية الأحد المقبل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)

أعلنت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين بوزارة الدفاع عن فتح باب القبول والتسجيل للراغبين في الإلتحاق بالكليات العسكرية اعتباراً من يوم (الأحد) المقبل الموافق (1440/09/14هـ)، وعلى الطلبة خريجي الثانوية العامة لعام (1440هـ) التابعة لوازارة التعليم تخصص (العلوم الطبيعية) الراغبين بالإلتحاق بوزارة الدفاع التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للجنة (بوابة القبول الموحد AFCA.MOD.GOV.SA) للإطلاع على شروط القبول وإرشادات التسجيل في البوابة.

وأشارت إلى أن الطالب يستطيع التسجيل دون انتظار نتائج اختبارات (القدرات، التحصيلي، الكفايات)، حيث أن اللجنة المركزية سوف تقوم بالتنسيق مع المركز الوطني للقياس بهذا الخصوص.