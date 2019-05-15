شكرا لقرائتكم خبر عن «التقاعد»: تقديم صرف معاش شهر مايو إلى يوم 23 وإيداع واحد للمعاش وبدل الغلاء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن تقديم صرف معاشات المتقاعدين والمستفيدين لتكون يوم الخميس الموافق 23 مايو 2019م.

يأتي هذا التقديم انطلاقاً من حرص المؤسسة الدائم على مراعاة احتياجات المتقاعدين وأسرهم، والتيسير عليهم لقضاء متطلباتهم والتزاماتهم.

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وأوضحت المؤسسة أنه بداية من الشهر الجاري سيتم صرف المعاش التقاعدي وبدل غلاء المعيشة في ايداع بنكي واحد، وذلك حتى نهاية العام المالي الحالي وهي الفترة التي نصت عليها الأوامر الملكية الكريمة لاستمرار صرف بدل غلاء المعيشة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص مؤسسة التقاعد على توفير أفضل مستويات الخدمة لعملائها من خلال تسهيل وتسريع عملية الصرف، وتلافي التأخير الذي كان ينتج عن إيداع المعاش التقاعدي في ايداع منفصل عن إيداع بدل غلاء المعيشة.

يذكر أن المعاشات التقاعدية يتم إيداعها عبر نظام «تحويل صرف سريع»، وذلك لتسهيل إجراءات صرف المعاشات، ويتم الصرف عن طريق جميع البنوك المحلية وفروعها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة.