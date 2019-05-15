خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في مكتبه بقصر السلام في جدة اليوم، معالي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتورة أمل بنت عبد الله القبيسي يرافقها عدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، ومجالات التعاون بين مجلس الشورى والمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي.

حضر الاستقبال، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، ورئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله آل الشيخ، و وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، و وزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف.