أمير منطقة جازان يطلق فعاليات مهرجان "المانجو 14"

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - جيزان

يرعى الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان الليلة، انطلاق فعاليات مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية للعام الحالي 1440هـ، تحت شعار "مذاقها غير .. بشهر الخير"، وذلك في موقع مهرجان رمضان بمدينة جيزان ويستمر لمدة أسبوع .

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وأوضح وكيل إمارة جازان رئيس اللجنة العليا للمهرجان عبدالله بن صالح المديميغ، أن مهرجان المانجو بجازان يحظى بمتابعة ودعم أمير منطقة جازان ونائبه، لإبراز ما تزخر به منطقة جازان في المجال الزراعي .

وبين أن مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية السنوي، الذي يشرف عليه مجلس التنمية السياحية بمنطقة جازان وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ويشارك فيه عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، يهدف إلى التعريف بالإنتاج الزراعي لمنطقة جازان والإمكانات الزراعية المتوافرة بها .

من جانبه أشار أمين مجلس التنمية السياحية بجازان المهندس عبده بن مناجي قُطَر، إلى أهمية مهرجان المانجو وغيره من المهرجانات التي تنفّذ على مدار العام في التعريف بالمنطقة وإبراز ما تزخر به من مقومات زراعية وسياحية واقتصادية وما يتوفر بها من فرص استثمارية واعدة في شتى المجالات .