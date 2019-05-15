محمد بن مسعود - الدمام - إعلام طهران: كانت بعيدة عن وسائل الإعلام وبرقم رحلة a7mbk كشفت صفحة "قطريليكس" على "تويتر" تفاصيل الزيارة السرية التي قام بها أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الأحد الماضي، إلى طهران سراً، واستغرقت سبع ساعات.

وذكرت وسائل إعلام مقربة من الرئيس حسن روحاني أن القطريين جاؤوا بهدوء إلى طهران، حيث وصلت طائرة أمير قطر إلى طهران، وعادت إلى الدوحة بعد بقائها لمدة سبع ساعات في إيران.

وأوضحت أن الزيارة كانت بعيدة عن وسائل الإعلام، وأن الطائرة القطرية كانت برقم رحلة a7mbk.

ورصد موقع "flightradar24" المتخصص في تتبع حركة الطائرات أن الطائرة التابعة لطيران الديوان الأميري بقطر من طراز إيرباص Airbus A320-232(CJ) Prestige وتحمل رقم الرحلة a7mbk، حطت في مطار طهران في تمام الساعة 3:49 PM، قبل أن تغادر خلال نفس اليوم في الساعة 10:34 PM.

وقالت صفحة "قطريليكس": تأتي هذه الزيارة السرية تزامناً مع وصول سرب من قاذفات بي-52 الأمريكية الثقيلة إلى قاعدة العديد بالإمارة القطرية في ظل التراشق بالتصريحات بين إدارة الرئيس الأمريكي ترامب ونظام الملالي بإيران.

تميم في إيران.. 7 ساعات سرية كشفها " قطريليكس" ورصدها "فلايت رادار " قاسم الخبراني الخليج 365 2019-05-15 كشفت صفحة "قطريليكس" على "تويتر" تفاصيل الزيارة السرية التي قام بها أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الأحد الماضي، إلى طهران سراً، واستغرقت سبع ساعات.

وذكرت وسائل إعلام مقربة من الرئيس حسن روحاني أن القطريين جاؤوا بهدوء إلى طهران، حيث وصلت طائرة أمير قطر إلى طهران، وعادت إلى الدوحة بعد بقائها لمدة سبع ساعات في إيران.

وأوضحت أن الزيارة كانت بعيدة عن وسائل الإعلام، وأن الطائرة القطرية كانت برقم رحلة a7mbk.

ورصد موقع "flightradar24" المتخصص في تتبع حركة الطائرات أن الطائرة التابعة لطيران الديوان الأميري بقطر من طراز إيرباص Airbus A320-232(CJ) Prestige وتحمل رقم الرحلة a7mbk، حطت في مطار طهران في تمام الساعة 3:49 PM، قبل أن تغادر خلال نفس اليوم في الساعة 10:34 PM.

وقالت صفحة "قطريليكس": تأتي هذه الزيارة السرية تزامناً مع وصول سرب من قاذفات بي-52 الأمريكية الثقيلة إلى قاعدة العديد بالإمارة القطرية في ظل التراشق بالتصريحات بين إدارة الرئيس الأمريكي ترامب ونظام الملالي بإيران. 15 مايو 2019 - 10 رمضان 1440 Advertisements 02:34 PM إعلام طهران: كانت بعيدة عن وسائل الإعلام وبرقم رحلة a7mbk إعلام طهران: كانت بعيدة عن وسائل الإعلام وبرقم رحلة a7mbk كشفت صفحة "قطريليكس" على "تويتر" تفاصيل الزيارة السرية التي قام بها أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الأحد الماضي، إلى طهران سراً، واستغرقت سبع ساعات.

وذكرت وسائل إعلام مقربة من الرئيس حسن روحاني أن القطريين جاؤوا بهدوء إلى طهران، حيث وصلت طائرة أمير قطر إلى طهران، وعادت إلى الدوحة بعد بقائها لمدة سبع ساعات في إيران.

وأوضحت أن الزيارة كانت بعيدة عن وسائل الإعلام، وأن الطائرة القطرية كانت برقم رحلة a7mbk.

ورصد موقع "flightradar24" المتخصص في تتبع حركة الطائرات أن الطائرة التابعة لطيران الديوان الأميري بقطر من طراز إيرباص Airbus A320-232(CJ) Prestige وتحمل رقم الرحلة a7mbk، حطت في مطار طهران في تمام الساعة 3:49 PM، قبل أن تغادر خلال نفس اليوم في الساعة 10:34 PM.

وقالت صفحة "قطريليكس": تأتي هذه الزيارة السرية تزامناً مع وصول سرب من قاذفات بي-52 الأمريكية الثقيلة إلى قاعدة العديد بالإمارة القطرية في ظل التراشق بالتصريحات بين إدارة الرئيس الأمريكي ترامب ونظام الملالي بإيران.

، تميم في إيران.. 7 ساعات سرية كشفها " قطريليكس" ورصدها "فلايت رادار " ،

المصدر : الخليج 365

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