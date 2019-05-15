، الإطاحة بأفغانيين سرقا 4 كجم "ذهب" من سيارة مقيم في جدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - المتهمان تصرفا بالمسروقات.. والأجهزة الأمنية تواصل التحقيق

أطاحت الأجهزة الأمنية بجدة بشخصين من جنسية أفغانية، متهمين بسرقة حقيبة مليئة بالذهب من إحدى المركبات قائدها جنسيته يمنية كان خارجاً من أحد محال الذهب بجنوب جدة.

وذكرت المصادر أن شخصاً يمنياً أبلغ الجهات الأمنية، بتعرضه لسرقة أربعة كيلو جرامات من الذهب من سيارته، بعدما كان قد أخذها من أحد الأسواق بالكندرة.

وأوضح المجني عليه أنه وأثناء خروجه شاهد مركبته متعطلة إطاراتها، فوضع الحقيبة داخل سيارته المتعطلة، وذهب لنقلها أو إصلاحها، ثم فوجئ بمركبة بها شخصان أخذا الحقيبة ولاذا بالفرار.

وأوضحت المصادر أن أفراد الأمن، ورغم قلة المعلومات المتوفرة، تمكنوا من الإطاحة بالشخصين وهما من جنسية أفغانية، وكانا قد تصرفا في الذهب، وما زالت التحقيقات جارية.