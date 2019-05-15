، الإطاحة بأفغانيين سرقا 4 كجم "ذهب" من سيارة مقيم في جدة ،

- 1/2
- 2/2
أطاحت الأجهزة الأمنية بجدة بشخصين من جنسية أفغانية، متهمين بسرقة حقيبة مليئة بالذهب من إحدى المركبات قائدها جنسيته يمنية كان خارجاً من أحد محال الذهب بجنوب جدة.
وذكرت المصادر أن شخصاً يمنياً أبلغ الجهات الأمنية، بتعرضه لسرقة أربعة كيلو جرامات من الذهب من سيارته، بعدما كان قد أخذها من أحد الأسواق بالكندرة.
وأوضح المجني عليه أنه وأثناء خروجه شاهد مركبته متعطلة إطاراتها، فوضع الحقيبة داخل سيارته المتعطلة، وذهب لنقلها أو إصلاحها، ثم فوجئ بمركبة بها شخصان أخذا الحقيبة ولاذا بالفرار.
وأوضحت المصادر أن أفراد الأمن، ورغم قلة المعلومات المتوفرة، تمكنوا من الإطاحة بالشخصين وهما من جنسية أفغانية، وكانا قد تصرفا في الذهب، وما زالت التحقيقات جارية.
الإطاحة بأفغانيين سرقا 4 كجم "ذهب" من سيارة مقيم في جدةسعود الدعجاني الخليج 365 2019-05-15
أطاحت الأجهزة الأمنية بجدة بشخصين من جنسية أفغانية، متهمين بسرقة حقيبة مليئة بالذهب من إحدى المركبات قائدها جنسيته يمنية كان خارجاً من أحد محال الذهب بجنوب جدة.
وذكرت المصادر أن شخصاً يمنياً أبلغ الجهات الأمنية، بتعرضه لسرقة أربعة كيلو جرامات من الذهب من سيارته، بعدما كان قد أخذها من أحد الأسواق بالكندرة.
وأوضح المجني عليه أنه وأثناء خروجه شاهد مركبته متعطلة إطاراتها، فوضع الحقيبة داخل سيارته المتعطلة، وذهب لنقلها أو إصلاحها، ثم فوجئ بمركبة بها شخصان أخذا الحقيبة ولاذا بالفرار.
وأوضحت المصادر أن أفراد الأمن، ورغم قلة المعلومات المتوفرة، تمكنوا من الإطاحة بالشخصين وهما من جنسية أفغانية، وكانا قد تصرفا في الذهب، وما زالت التحقيقات جارية.
15 مايو 2019 - 10 رمضان 1440
02:28 PM
المتهمان تصرفا بالمسروقات.. والأجهزة الأمنية تواصل التحقيق
أطاحت الأجهزة الأمنية بجدة بشخصين من جنسية أفغانية، متهمين بسرقة حقيبة مليئة بالذهب من إحدى المركبات قائدها جنسيته يمنية كان خارجاً من أحد محال الذهب بجنوب جدة.
وذكرت المصادر أن شخصاً يمنياً أبلغ الجهات الأمنية، بتعرضه لسرقة أربعة كيلو جرامات من الذهب من سيارته، بعدما كان قد أخذها من أحد الأسواق بالكندرة.
وأوضح المجني عليه أنه وأثناء خروجه شاهد مركبته متعطلة إطاراتها، فوضع الحقيبة داخل سيارته المتعطلة، وذهب لنقلها أو إصلاحها، ثم فوجئ بمركبة بها شخصان أخذا الحقيبة ولاذا بالفرار.
وأوضحت المصادر أن أفراد الأمن، ورغم قلة المعلومات المتوفرة، تمكنوا من الإطاحة بالشخصين وهما من جنسية أفغانية، وكانا قد تصرفا في الذهب، وما زالت التحقيقات جارية.
، الإطاحة بأفغانيين سرقا 4 كجم "ذهب" من سيارة مقيم في جدة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر الإطاحة بأفغانيين سرقا 4 كجم "ذهب" من سيارة مقيم في جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.