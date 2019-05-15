، "الحصيني" يتوقع: أمطار رعدية على حائل تمتد إلى الرياض ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: تشمل كذلك جنوب المدينة وعرب القصيم وعسير

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني هطول أمطار رعدية على حائل وجنوب المدينة وتتوسع لتشمل الرياض والباحة.

وقال عبر حسابه في “تويتر”: الرعدية الممطرة على حائل وجنوب المدينة ظهر هذا اليوم الأربعاء متوقع توسع الحالة الممطرة لتشمل أجزاء من المدينة وعرب القصيم وغرب الرياض والباحة وعسير والطائف.

وكانت قد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، وتشمل الأجزاء الشرقية من تلك المناطق كذلك على مناطق: الرياض، القصيم وحائل تمتد إلى منطقة الجوف، في حين تنشط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية.