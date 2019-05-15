، مجلس الأمن.. شكوى سعودية إماراتية بشأن هجوم خليج عمان ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكدا أن الهجمات هددت أمن حركة التجارة والملاحة وحياة الطواقم

تقدّمت المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، بشأن الهجوم التخريبي الذي وقع، الأحد الماضي، على أربع سفن تجارية قبالة ميناء الفجيرة، شرق دولة الإمارات.

وقالت السعودية والإمارات في الشكوى: إن الهجمات هددت أمنَ حركة التجارة الدولية والملاحة البحرية، وحياة الطواقم على متن السفن، وزادت خطر حدوث كارثة بيئية.

ووفق "سكاي نيوز" كانت وزارة الخارجية الإماراتية قد أعلنت أن 4 سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت صباح الأحد الماضي لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة في خليج عمان، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة، وفي المياه الاقتصادية لدولة الإمارات.

وذكرت أن الأضرار، التي لحقت بالسفن ليست جسيمة، ولم تقع أي إصابات بشرية، كما لم يحدث أي تسريب نفطي أو تأثير بيئي لما حدث.

وأكد مدير إدارة شؤون النقل البحري في الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية عبدالله الهياس، في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية" أن دولة الإمارات ستتخذ إجراءات احترازية إضافية لضمان حماية وسلامة حركة الملاحة البحرية.

وذكرت وزارة الخارجية أن فرقاً متخصصة تجري تحقيقات من أجل كشف ملابسات الحادث التخريبي، بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، على أن تقوم الجهات المعنية بالتحقيق برفع النتائج، حين الانتهاء من إجراءاتها.

ولاقت الأعمال التخريبية بحق السفن موجة تنديد عربية ودولية، وأكدت عواصم عديدة تضامنها مع الإمارات في التصدي لكل المحاولات الرامية لزعزعة استقرارها.