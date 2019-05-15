، فيديو الخوف والموت.. رجل تحت قطار الهند السريع ،

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كشف فيديو مروع عن لحظات الخوف والموت التي مرت كالسنوات على رجل تحت قطار يسير بسرعة نحو 65 كيلومتراً في الساعة، وذلك في محطة السكة الحديد بولاية ماهاراشترا.
وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: إن الحادث وقع في محطة أنديري للسكك الحديدية بولاية ماهاراشترا غربي الهند، عندما قرر رجل أن يعبر الخطوط الحديدية بدلاً من العبور فوق كوبري المشاة، لكن شاء القدر أن يمر في تلك اللحظات قطار إكسبريس السريع متوجهاً إلى مدينة مومباي عاصمة الولاية، وقد حاول الرجل عبور الخطوط بسرعة والصعود على الرصيف، لكن الوقت لم يسعفه، فقرر الرقاد تحت القطار في المسافة بين الخط الحديدي والرصيف.
ونقلت الصحيفة عن شرطة حماية السكك الحديدية، أن الرجل خالف التعليمات حين عبر السكك الحديدية ولم يستخدم كوبري المشاة.
وحسب الفيديو، ظل الركاب يتابعون بقلق وخوف الرجل الراقد تحت القطار، خشية أي إصابة قاتلة، فيما قام بعض الركاب بالتقاط الواقعة بكاميرات الجوال.
وفي النهاية، مرت آخر عربة من القطار وظهر الرجل وهو راقد بسلام، فقفز عدد من الركاب لمساعدته على النهوض والصعود إلى الرصيف.
وقد استغرق رقاد الرجل تحت القطار أقل من دقيقة، لكنها مرت عليه كسنوات من الخوف والموت في كل لحظة.
فيديو الخوف والموت.. رجل تحت قطار الهند السريعأيمن حسن الخليج 365 2019-05-15
كشف فيديو مروع عن لحظات الخوف والموت التي مرت كالسنوات على رجل تحت قطار يسير بسرعة نحو 65 كيلومتراً في الساعة، وذلك في محطة السكة الحديد بولاية ماهاراشترا.
وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: إن الحادث وقع في محطة أنديري للسكك الحديدية بولاية ماهاراشترا غربي الهند، عندما قرر رجل أن يعبر الخطوط الحديدية بدلاً من العبور فوق كوبري المشاة، لكن شاء القدر أن يمر في تلك اللحظات قطار إكسبريس السريع متوجهاً إلى مدينة مومباي عاصمة الولاية، وقد حاول الرجل عبور الخطوط بسرعة والصعود على الرصيف، لكن الوقت لم يسعفه، فقرر الرقاد تحت القطار في المسافة بين الخط الحديدي والرصيف.
ونقلت الصحيفة عن شرطة حماية السكك الحديدية، أن الرجل خالف التعليمات حين عبر السكك الحديدية ولم يستخدم كوبري المشاة.
وحسب الفيديو، ظل الركاب يتابعون بقلق وخوف الرجل الراقد تحت القطار، خشية أي إصابة قاتلة، فيما قام بعض الركاب بالتقاط الواقعة بكاميرات الجوال.
وفي النهاية، مرت آخر عربة من القطار وظهر الرجل وهو راقد بسلام، فقفز عدد من الركاب لمساعدته على النهوض والصعود إلى الرصيف.
وقد استغرق رقاد الرجل تحت القطار أقل من دقيقة، لكنها مرت عليه كسنوات من الخوف والموت في كل لحظة.
15 مايو 2019 - 10 رمضان 1440
02:23 PM
خالف التعليمات وهو يعبر السكك الحديدية
كشف فيديو مروع عن لحظات الخوف والموت التي مرت كالسنوات على رجل تحت قطار يسير بسرعة نحو 65 كيلومتراً في الساعة، وذلك في محطة السكة الحديد بولاية ماهاراشترا.
وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: إن الحادث وقع في محطة أنديري للسكك الحديدية بولاية ماهاراشترا غربي الهند، عندما قرر رجل أن يعبر الخطوط الحديدية بدلاً من العبور فوق كوبري المشاة، لكن شاء القدر أن يمر في تلك اللحظات قطار إكسبريس السريع متوجهاً إلى مدينة مومباي عاصمة الولاية، وقد حاول الرجل عبور الخطوط بسرعة والصعود على الرصيف، لكن الوقت لم يسعفه، فقرر الرقاد تحت القطار في المسافة بين الخط الحديدي والرصيف.
ونقلت الصحيفة عن شرطة حماية السكك الحديدية، أن الرجل خالف التعليمات حين عبر السكك الحديدية ولم يستخدم كوبري المشاة.
وحسب الفيديو، ظل الركاب يتابعون بقلق وخوف الرجل الراقد تحت القطار، خشية أي إصابة قاتلة، فيما قام بعض الركاب بالتقاط الواقعة بكاميرات الجوال.
وفي النهاية، مرت آخر عربة من القطار وظهر الرجل وهو راقد بسلام، فقفز عدد من الركاب لمساعدته على النهوض والصعود إلى الرصيف.
وقد استغرق رقاد الرجل تحت القطار أقل من دقيقة، لكنها مرت عليه كسنوات من الخوف والموت في كل لحظة.
، فيديو الخوف والموت.. رجل تحت قطار الهند السريع ،
المصدر : الخليج 365
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