اخبار السعوديه

فيديو الخوف والموت.. رجل تحت قطار الهند السريع

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements
محمد بن مسعود - الدمام - خالف التعليمات وهو يعبر السكك الحديدية

كشف فيديو مروع عن لحظات الخوف والموت التي مرت كالسنوات على رجل تحت قطار يسير بسرعة نحو 65 كيلومتراً في الساعة، وذلك في محطة السكة الحديد بولاية ماهاراشترا.
وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: إن الحادث وقع في محطة أنديري للسكك الحديدية بولاية ماهاراشترا غربي الهند، عندما قرر رجل أن يعبر الخطوط الحديدية بدلاً من العبور فوق كوبري المشاة، لكن شاء القدر أن يمر في تلك اللحظات قطار إكسبريس السريع متوجهاً إلى مدينة مومباي عاصمة الولاية، وقد حاول الرجل عبور الخطوط بسرعة والصعود على الرصيف، لكن الوقت لم يسعفه، فقرر الرقاد تحت القطار في المسافة بين الخط الحديدي والرصيف.
ونقلت الصحيفة عن شرطة حماية السكك الحديدية، أن الرجل خالف التعليمات حين عبر السكك الحديدية ولم يستخدم كوبري المشاة.
وحسب الفيديو، ظل الركاب يتابعون بقلق وخوف الرجل الراقد تحت القطار، خشية أي إصابة قاتلة، فيما قام بعض الركاب بالتقاط الواقعة بكاميرات الجوال.
وفي النهاية، مرت آخر عربة من القطار وظهر الرجل وهو راقد بسلام، فقفز عدد من الركاب لمساعدته على النهوض والصعود إلى الرصيف.
وقد استغرق رقاد الرجل تحت القطار أقل من دقيقة، لكنها مرت عليه كسنوات من الخوف والموت في كل لحظة.

فيديو الخوف والموت.. رجل تحت قطار الهند السريع

فيديو الخوف والموت.. رجل تحت قطار الهند السريع

أيمن حسن الخليج 365 2019-05-15

كشف فيديو مروع عن لحظات الخوف والموت التي مرت كالسنوات على رجل تحت قطار يسير بسرعة نحو 65 كيلومتراً في الساعة، وذلك في محطة السكة الحديد بولاية ماهاراشترا.
وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: إن الحادث وقع في محطة أنديري للسكك الحديدية بولاية ماهاراشترا غربي الهند، عندما قرر رجل أن يعبر الخطوط الحديدية بدلاً من العبور فوق كوبري المشاة، لكن شاء القدر أن يمر في تلك اللحظات قطار إكسبريس السريع متوجهاً إلى مدينة مومباي عاصمة الولاية، وقد حاول الرجل عبور الخطوط بسرعة والصعود على الرصيف، لكن الوقت لم يسعفه، فقرر الرقاد تحت القطار في المسافة بين الخط الحديدي والرصيف.
ونقلت الصحيفة عن شرطة حماية السكك الحديدية، أن الرجل خالف التعليمات حين عبر السكك الحديدية ولم يستخدم كوبري المشاة.
وحسب الفيديو، ظل الركاب يتابعون بقلق وخوف الرجل الراقد تحت القطار، خشية أي إصابة قاتلة، فيما قام بعض الركاب بالتقاط الواقعة بكاميرات الجوال.
وفي النهاية، مرت آخر عربة من القطار وظهر الرجل وهو راقد بسلام، فقفز عدد من الركاب لمساعدته على النهوض والصعود إلى الرصيف.
وقد استغرق رقاد الرجل تحت القطار أقل من دقيقة، لكنها مرت عليه كسنوات من الخوف والموت في كل لحظة.

Advertisements

15 مايو 2019 - 10 رمضان 1440

02:23 PM

خالف التعليمات وهو يعبر السكك الحديدية

كشف فيديو مروع عن لحظات الخوف والموت التي مرت كالسنوات على رجل تحت قطار يسير بسرعة نحو 65 كيلومتراً في الساعة، وذلك في محطة السكة الحديد بولاية ماهاراشترا.
وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: إن الحادث وقع في محطة أنديري للسكك الحديدية بولاية ماهاراشترا غربي الهند، عندما قرر رجل أن يعبر الخطوط الحديدية بدلاً من العبور فوق كوبري المشاة، لكن شاء القدر أن يمر في تلك اللحظات قطار إكسبريس السريع متوجهاً إلى مدينة مومباي عاصمة الولاية، وقد حاول الرجل عبور الخطوط بسرعة والصعود على الرصيف، لكن الوقت لم يسعفه، فقرر الرقاد تحت القطار في المسافة بين الخط الحديدي والرصيف.
ونقلت الصحيفة عن شرطة حماية السكك الحديدية، أن الرجل خالف التعليمات حين عبر السكك الحديدية ولم يستخدم كوبري المشاة.
وحسب الفيديو، ظل الركاب يتابعون بقلق وخوف الرجل الراقد تحت القطار، خشية أي إصابة قاتلة، فيما قام بعض الركاب بالتقاط الواقعة بكاميرات الجوال.
وفي النهاية، مرت آخر عربة من القطار وظهر الرجل وهو راقد بسلام، فقفز عدد من الركاب لمساعدته على النهوض والصعود إلى الرصيف.
وقد استغرق رقاد الرجل تحت القطار أقل من دقيقة، لكنها مرت عليه كسنوات من الخوف والموت في كل لحظة.

، فيديو الخوف والموت.. رجل تحت قطار الهند السريع ،
المصدر : الخليج 365

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو الخوف والموت.. رجل تحت قطار الهند السريع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا