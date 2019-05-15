محمد بن مسعود - الدمام - حرب شوارع لمدة 3 ساعات وتطهير أجزاء واسعة من المدينة قُتِل ما لا يقل عن 46 من عناصر مليشيا الحوثي الموالية لإيران في اليمن في معارك مع القوات الشرعية داخل مدينة قعطبة، شمالي الضالع.

وشنت قوات الشرعية هجوماً من كل محاور القتال شمال وغرب مديرية قعطبة، فجر الأربعاء، لتندلع معارك هي الأعنف التي تشهدها مدينة قعطبة، وصفت بحرب شوارع استمرت لأكثر من ثلاث ساعات، أسفرت بحسب مصادر عسكرية لسـ”كاي نيوز”، عن تطهير أجزاء واسعة من المدينة، والتقدم باتجاه الفاخر.

وسيطرت القوات على جبل الصمخ المطل على منطقتي شليل وحمر، حيث التواجد الأكبر للميليشيات في المنطقة.

اليمن.. مقتل 46 من مليشيا الحوثي بقعطبة شمالي الضالع صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-15 قُتِل ما لا يقل عن 46 من عناصر مليشيا الحوثي الموالية لإيران في اليمن في معارك مع القوات الشرعية داخل مدينة قعطبة، شمالي الضالع.

وشنت قوات الشرعية هجوماً من كل محاور القتال شمال وغرب مديرية قعطبة، فجر الأربعاء، لتندلع معارك هي الأعنف التي تشهدها مدينة قعطبة، وصفت بحرب شوارع استمرت لأكثر من ثلاث ساعات، أسفرت بحسب مصادر عسكرية لسـ”كاي نيوز”، عن تطهير أجزاء واسعة من المدينة، والتقدم باتجاه الفاخر.

وسيطرت القوات على جبل الصمخ المطل على منطقتي شليل وحمر، حيث التواجد الأكبر للميليشيات في المنطقة. 15 مايو 2019 - 10 رمضان 1440 Advertisements 02:21 PM حرب شوارع لمدة 3 ساعات وتطهير أجزاء واسعة من المدينة حرب شوارع لمدة 3 ساعات وتطهير أجزاء واسعة من المدينة قُتِل ما لا يقل عن 46 من عناصر مليشيا الحوثي الموالية لإيران في اليمن في معارك مع القوات الشرعية داخل مدينة قعطبة، شمالي الضالع.

وشنت قوات الشرعية هجوماً من كل محاور القتال شمال وغرب مديرية قعطبة، فجر الأربعاء، لتندلع معارك هي الأعنف التي تشهدها مدينة قعطبة، وصفت بحرب شوارع استمرت لأكثر من ثلاث ساعات، أسفرت بحسب مصادر عسكرية لسـ”كاي نيوز”، عن تطهير أجزاء واسعة من المدينة، والتقدم باتجاه الفاخر.

وسيطرت القوات على جبل الصمخ المطل على منطقتي شليل وحمر، حيث التواجد الأكبر للميليشيات في المنطقة.

، اليمن.. مقتل 46 من مليشيا الحوثي بقعطبة شمالي الضالع ،

المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه اليمن