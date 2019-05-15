- 1/2
- 2/2
قُتِل ما لا يقل عن 46 من عناصر مليشيا الحوثي الموالية لإيران في اليمن في معارك مع القوات الشرعية داخل مدينة قعطبة، شمالي الضالع.
وشنت قوات الشرعية هجوماً من كل محاور القتال شمال وغرب مديرية قعطبة، فجر الأربعاء، لتندلع معارك هي الأعنف التي تشهدها مدينة قعطبة، وصفت بحرب شوارع استمرت لأكثر من ثلاث ساعات، أسفرت بحسب مصادر عسكرية لسـ”كاي نيوز”، عن تطهير أجزاء واسعة من المدينة، والتقدم باتجاه الفاخر.
وسيطرت القوات على جبل الصمخ المطل على منطقتي شليل وحمر، حيث التواجد الأكبر للميليشيات في المنطقة.
اليمن.. مقتل 46 من مليشيا الحوثي بقعطبة شمالي الضالعصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-15
قُتِل ما لا يقل عن 46 من عناصر مليشيا الحوثي الموالية لإيران في اليمن في معارك مع القوات الشرعية داخل مدينة قعطبة، شمالي الضالع.
وشنت قوات الشرعية هجوماً من كل محاور القتال شمال وغرب مديرية قعطبة، فجر الأربعاء، لتندلع معارك هي الأعنف التي تشهدها مدينة قعطبة، وصفت بحرب شوارع استمرت لأكثر من ثلاث ساعات، أسفرت بحسب مصادر عسكرية لسـ”كاي نيوز”، عن تطهير أجزاء واسعة من المدينة، والتقدم باتجاه الفاخر.
وسيطرت القوات على جبل الصمخ المطل على منطقتي شليل وحمر، حيث التواجد الأكبر للميليشيات في المنطقة.
15 مايو 2019 - 10 رمضان 1440
02:21 PM
حرب شوارع لمدة 3 ساعات وتطهير أجزاء واسعة من المدينة
قُتِل ما لا يقل عن 46 من عناصر مليشيا الحوثي الموالية لإيران في اليمن في معارك مع القوات الشرعية داخل مدينة قعطبة، شمالي الضالع.
وشنت قوات الشرعية هجوماً من كل محاور القتال شمال وغرب مديرية قعطبة، فجر الأربعاء، لتندلع معارك هي الأعنف التي تشهدها مدينة قعطبة، وصفت بحرب شوارع استمرت لأكثر من ثلاث ساعات، أسفرت بحسب مصادر عسكرية لسـ”كاي نيوز”، عن تطهير أجزاء واسعة من المدينة، والتقدم باتجاه الفاخر.
وسيطرت القوات على جبل الصمخ المطل على منطقتي شليل وحمر، حيث التواجد الأكبر للميليشيات في المنطقة.
، اليمن.. مقتل 46 من مليشيا الحوثي بقعطبة شمالي الضالع ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن.. مقتل 46 من مليشيا الحوثي بقعطبة شمالي الضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.