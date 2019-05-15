، أمطار الباحة .. تنبيه "الأرصاد" تبعه تحذير "المدني" ،

محمد بن مسعود - الدمام - يصحبها تدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وسيول

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة؛ يصحبها بعض التأثيرات تشمل تدنياً في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البَرَد، وسيولاً ونشاطاً في الرياح السطحية.

وجاء في التنبيه الذي أطلقته الهيئة، اليوم، أن الحالة المطرية تبدأ من بعد الظهر وتستمر إلى الساعة التاسعة مساءً، وتشمل: مدينة الباحة، ومحافظات المندق، وبلجرشي، والعقيق، والأجزاء المجاورة لها.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، الجميع، إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات.