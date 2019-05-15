تحويل شارع فرعي في مكة لـ”موقف سيارات”.. ومفاجأة عن المتسبب في ذلك!

تحوّل شارع فرعي بأحد الأحياء المجاورة لشارع المنصور بمكة المكرمة، إلى مواقف للمركبات، فيما كشف السكان مفاجأة عن المتسبب في ذلك. وبحسب “سبق”؛ فإن أهالي الحي اتهموا إحدى الإدارات التابعة لأمانة العاصمة بالاستيلاء على الشارع وتحويله إلى مواقف للمركبات.

وأوضحوا أن الشارع الفرعي الواقع على امتداد شارع الأمير منصور بن عبدالعزيز بمكة المكرمة، مغلق منذ فترة ليست بالقصيرة؛ بعد أن حوّلته إحدى الإدارات التابعة لأمانة العاصمة المقدسة إلى مواقف لمركباتها. وتساءل السكان -بحسب “سبق”-، عن مدى نظامية إغلاق شارع منشأ لخدمة الأهالي؛ في الوقت الذي تكافح فيه الأمانات التعديات على الشوارع وتطبّق بحقهم الإجراءات القانونية والجزائية.