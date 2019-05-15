السماح بتقديم أرجيلة المعسل في المطاعم والمقاهي داخل المدن

كشفت مصادر عن موافقة مجلس الشورى على مشروع السماح بتقديم منتجات التبغ في المطاعم والمقاهي داخل المدن. وأوضحت المصادر، بحسب عكاظ، أن هناك شروط من بينها فرض رسوم سنوية تصل إلى 100 ألف ريال، إضافة إلى ضريبة بيع منتجات التبغ، والالتزام بضوابط وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأضافت أن القرار سيدفع بالمطاعم والمقاهي لرفع أسعارها بشكل كبير نتيجة هذه الرسوم، قد تصل إلى زيادة في الأسعار بنسبة 100٪.

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