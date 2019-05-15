سفير فلسطين يكشف تفاصيل بشأن قمة منظمة التعاون الإسلامي

بحضور الرئيس محمود عباس تعقد منظمة التعاون الاسلامي في السادس والعشرين من شهر رمضان المبارك دورتها الرابعة عشر في مكة المكرمة.

وقال سفير فلسطين لدى منظمة التعاون الإسلامي ماهر كركي في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم ، ان القمة التي تتراسها تركيا حاليا ستؤكد على تبني ودعم رؤية الرئيس عباس التي اعلن عنها امام مجلس الامن في شباط 2018 والتي دعا فيها الاطراف الدولية الى الانخراط في رعاية المسار السياسي متعدد الاطراف واطلاق عملية سلام جدية مبنية على حل الدولتين وانهاء الاحتلال.

واضاف الكركي ان القمة ستؤكد على مركزية القضية الفلسطينية ودعمها لشعبنا حتى احقاق حقوقه المشروعة بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس ، كذلك ستشهد اعمال القمة مداولات بين قادة الدول الاسلامية الاعضاء لرسم معالم التوجهات المستقبلية للمنظمة...

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واكد سفير فلسطين لدى منظمة التعاون الإسلامي ماهر كركي ان فلسطين ستقدم مشروع قرار للقمة يتضمن جملة من القضايا المهمة على المستويين السياسي والاقتصادي في ظل القرارات الامريكية حيث ستعتبر هذه القمة اعلان ترامب ان القدس عاصمة لإسرائيل قرارا باطلا ولاغيا كونه يشكل اعتداءً على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني والامة الاسلامية.

وعلى المستوى الاقتصادي والمالي فان مشروع القرار يؤكد على ضرورة دعم الدول الاعضاء للحكومة حتى تستطيع القيام بعملها في ظل قرصنة الاحتلال لأموال الضرائب الفلسطينية وقطع المساعدات الامريكية كذلك لدعم الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية للقدس حتى عام 2022 حيث ستدعو الدول لتمويل الخطة لتنفيذ مشاريعها كذلك ستناقش القمة اعفاء الصادرات الفلسطينية من الرسوم والجمارك.

يذكر ان تركيا تترأس الدورة الحالية لمنظمة التعاون الاسلامي فيما ستتولى المملكة العربية السعودية الدورة القادمة لثلاث سنوات عقب انتهاء الحالية.