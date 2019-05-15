«توطين نجران» تضبط مخالفات وتحصر وظائف جديدة للسعوديين

نفَّذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران، جولات تفتيشية على محال ومنافذ بيع المفروشات والأثاث والسجاد بالمنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن أمين عام لجنة توطين الوظائف بالمنطقة عبدالله بن محمد الدوسري قوله إنّ لجنة توطين الوظائف زارت 38 محلًا، وحصرت 74 موظفًا سعوديًّا يعملون بها، فيما رصدت 70 عاملًا من الوافدين.

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وأضاف أنّه تمّ ضبط 14 مخالفةً لوافدين من جنسيات مختلفة يعملون في مهن مقصور العمل فيها على السعوديين، لافتًا إلى أنّه جارٍ استكمال الإجراءات لتطبيق أنظمة العمل عليهم، إلى جانب حصر 67 فرصة عمل جديدة للسعوديين، داعيًّا الشركات والمؤسسات إلى سرعة الاستفادة من مبادرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في سبيل دعم توطين الوظائف بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أعلنت حصول منطقة الحدود الشمالية على المركز الأول بنسبة 99,38%؛ لامتثال قرارات التوطين وذلك على مستوى مناطق المملكة لـ12 نشاطًا خلال شهر أبريل الماضي.

وأكّد أمير المنطقة، رئيس اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج التوطين الموجَّه بالمنطقة الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أنّ برنامج التوطين من استراتيجيات المملكة ومن أولى أولوياتها، وهو ما وجّه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، بوضع توطين الوظائف من الأولويات، وإيجاد الفرص الوظيفية للشباب؛ ليحلوا محل العمالة الوافدة، وهذا ما يدفع لمواصلة العمل لتحقيق تطلعات قيادة هذه البلاد وأبنائها.