«الأرصاد» تنبه إلى رياح سطحية تُخفِض مدى الرؤية
حذّرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الهيئة، قولها: إنّ المنطقة ستشهد هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية قد تؤدّي إلى تدنّي في مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل محافظة بدر الجنوب وحبونا، تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
وكانت الهيئة قد أصدرت تقريرًا مفصّلًا بشأن حالة الطقس في مختلف مناطق المملكة اليوم الأربعاء، توقعت فيه استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق.
وقالت عبر موقعها الإلكتروني: إنّ الحالة المطرية تشمل مرتفعات مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وكذلك الأجزاء الشرقية من تلك المناطق، وأيضًا مناطق الرياض، والقصيم وحائل، وتمتد إلى منطقة الجوف.
وأضافت «الأرصاد» أنّ هناك نشاطًا للرياح السطحية التي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية.وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت أنّ حركة الرياح السطحية ستكون غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول ليلًا إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي، بسرعة 15-38 كيلو مترًا/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
كانت هذه تفاصيل خبر «مدني الباحة»: لا تقتربوا من بطون الأودية ومجاري السيول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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