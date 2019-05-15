بدء صرف المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي

تنفيذًا للأمر الملكي
بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، صرف المكرمة الملكية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وبدأ مستفيدو الضمان الاجتماعي بتلقي إيداع المكرمة على حساباتهم البنكية، وكانت مصادر لـ«عاجل» قد أكدت أن الوزارة سوف تبدأ في إعداد عملية الصرف بواقع مبلغ ألف ريال للعائل و٥٠٠ ريال لكل تابع من أفراد الأسرة بدءًا من الأحد المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن خادم الحرمين الشريفين، وجَّه بصرف أكثر من 1.8 مليار ريال معونة رمضان لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي.
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