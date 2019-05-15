«اتحاد الرياضات البحرية»: التصاريح شرط استمرار التصوير تحت الماء

أكد الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، استمرار السماح بالتصوير تحت الماء للغواصين في مناطق الغوص المصرح بها، بشرط أخذ التصاريح اللازمة للتصوير لأغراض الأبحاث العلمية والتجارية.

وأصدر الاتحاد بيانًا، قال فيه: «إن أنشطة الغوص في المملكة تخضع للتعليمات وأنظمة وزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للرياضة ممثلة في الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، وحرس الحدود، وتنسق تلك الجهات بشكل مستمر فيما بينها للإشراف على تلك الأنشطة وتطوير التعليمات والأنظمة ذات العلاقة».

وتابع الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص: إنه يجري حالياً العمل على تطوير تلك الأنظمة والتعليمات بما يتناسب مع التوسع المستمر في ممارسة أنشطة الغوص، وعليه سيستمر الوضع كما هو بالسماح بالتصوير تحت الماء للغواصين في مناطق الغوص المصرح بها، مع تأكيد ضرورة أخذ التصاريح اللازمة للتصوير لأغراض الأبحاث العلمية والتجارية.

جاء ذلك تعقيباً على ما تم تداوله مؤخراً على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن فرض عقوبات عند التصوير تحت الماء بدون موافقة وزارة البيئة والمياه والزراعة وحرس الحدود.