السعودية اليوم / أمير منطقة الحدود الشمالية يتسلم التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية بالمنطقة



عرعر 10 رمضان 1440 هـ الموافق 15 مايو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، في مكتب سموه بالإمارة، مدير فرع صندوق التنمية العقارية بالمنطقة المهندس مفلح الدهمشي، الذي قدم للسلام على سموه، وتسليمه التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية بالمنطقة.

وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الملفات التي تخص صندوق التنمية العقارية بالمنطقة، وبحث عدد من الأمور ذات العلاقة بالأعمال التي تقدم نحو خدمة المجتمع وتعزيز الحركة العقارية بالمنطقة.

ونوه سموه بما يقدمه صندوق التنمية العقارية بالمنطقة من جهود لخدمة الوطن في ظل دعم ورعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

من جهته, عبر المهندس الدهمشي عن شكره لسمو أمير الحدود الشمالية، على ما يلقاه فرع صندوق التنمية العقارية بالمنطقة من دعم واهتمام ومتابعة، مما كان لها الأثر في تذليل الصعوبات وتقديم أفضل الخدمات.

// انتهى //

13:51ت م

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