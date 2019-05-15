السعودية اليوم / قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل 11 مقدسيًا



القدس المحتلة 10 رمضان 1440 هـ الموافق 15 مايو 2019 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم 11 مقدسيًا من محافظة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية في القدس أن قوات الاحتلال اعتقلت عشرة فلسطينيين من بلدة العيسوية من بينهم موظفة في هيئة شؤون الأسرى والمحررين وأمين سر حركة فتح ، عقب دهم منازل ذويهم في البلدة.

كما اعتقلت تلك القوات الشاب مهند خويص، عقب دهم منزل ذويه في حي جبل الزيتون - الطور المُطل على القدس القديمة.

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13:37ت م

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