السعودية اليوم / الأوقاف الفلسطينية تحذر من تصاعد هجمات المستوطنين على الأقصى



رام الله 10 رمضان 1440 هـ الموافق 15 مايو 2019 م واس

حذرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية من التهديدات التي تصدر عن جمعيات استيطانية متطرفة تدعو لاقتحامات واسعة للمسجد الأقصى خلال الأيام الأخيرة من رمضان، خاصة في الثاني من يونيو.

واستنكرت الوزارة ما يتعرض له المعتكفون من مضايقات واعتقالات وملاحقة داخل المسجد الأقصى في محاولة لإبعادهم عن التواجد والمرابطة في المسجد خلال شهر رمضان المبارك.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان للعمل على وقف الانتهاكات التي يتعرض لها الأقصى والمعتكفون خلال هذا الشهر وبغيره من الشهور .

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13:26ت م

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