السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تدشن برنامج الملك سلمان لإفطار الصائمين في دول البلقان



سراييفو 10 رمضان 1440 هـ الموافق 15 مايو 2019 م واس

دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة خادم الحرمين الشريفين في سراييفو، برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ لتفطير الصائمين في البوسنة والهرسك، وصربيا، وكرواتيا، وألبانيا، ومقدونيا، والجبل الأسود، وكوسوفا، بحضور مدير مركز الملك فهد الثقافي بسراييفو الدكتور محمد بن حسن آل الشيخ، حيث يقدم البرنامج ما يزيد على مائة ألف وجبة إفطار طوال الشهر الكريم.

ويأتي البرنامج في إطار الجهود الكبيرة والمتواصلة التي تقدمها المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين في العالم بشهر الخير والعطاء، كما يصاحب البرنامج تنظيم عدد من الأنشطة المتعددة من تنظيم محاضرات دعوية وإرشادية تناقش بيان سماحة الإسلام، ورفضه التام للتطرف بكافة صوره ونبذه للإرهاب, والتأكيد على التضامن الإسلامي، ومبدأ الأخوة الإسلامية، وضرورة ترسيخها لدى المسلمين, وكذلك نشر الوسطية والاعتدال.

ونوه مدير مركز الملك فهد الثقافي بسراييفو بالدعم والمتابعة الذي يجدها البرنامج من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الذي يحرص على مد جسور التواصل مع المسلمين بالعالم وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة انطلاقا من ريادة المملكة للعمل الإسلامي.

من جانبهم، أشاد المسلمون في دولة البوسنة والهرسك بالجهود الكبيرة والمتواصلة التي تقدمها المملكة العربية

حضر مراسم تدشين البرنامج موفد الوزارة في برنامج الإمامة في رمضان فيصل بن سعود العنزي، وأئمة جامع الملك فهد بسراييفو، وعدد من المشايخ المهتمين بالشأن الإسلامي في دول البلقان .

// انتهى //

13:24ت م

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سراييفو 10 رمضان 1440 هـ الموافق 15 مايو 2019 م واسدشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة خادم الحرمين الشريفين في سراييفو، برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ لتفطير الصائمين في البوسنة والهرسك، وصربيا، وكرواتيا، وألبانيا، ومقدونيا، والجبل الأسود، وكوسوفا، بحضور مدير مركز الملك فهد الثقافي بسراييفو الدكتور محمد بن حسن آل الشيخ، حيث يقدم البرنامج ما يزيد على مائة ألف وجبة إفطار طوال الشهر الكريم.ويأتي البرنامج في إطار الجهود الكبيرة والمتواصلة التي تقدمها المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين في العالم بشهر الخير والعطاء، كما يصاحب البرنامج تنظيم عدد من الأنشطة المتعددة من تنظيم محاضرات دعوية وإرشادية تناقش بيان سماحة الإسلام، ورفضه التام للتطرف بكافة صوره ونبذه للإرهاب, والتأكيد على التضامن الإسلامي، ومبدأ الأخوة الإسلامية، وضرورة ترسيخها لدى المسلمين, وكذلك نشر الوسطية والاعتدال.ونوه مدير مركز الملك فهد الثقافي بسراييفو بالدعم والمتابعة الذي يجدها البرنامج من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الذي يحرص على مد جسور التواصل مع المسلمين بالعالم وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة انطلاقا من ريادة المملكة للعمل الإسلامي.من جانبهم، أشاد المسلمون في دولة البوسنة والهرسك بالجهود الكبيرة والمتواصلة التي تقدمها المملكة العربية السعودية للمراكز الإسلامية في الخارج، مؤكدين أن البرنامج يُعد معلماً إسلامياً رائداً يجتمع فيه المسلمون على مائدة الإفطار بقلوب مفعمة بالإيمان واليقين ضارعين إلى المولى القدير أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خيراً على دعمه لهذه المشاريع المباركة التي تجسد حرصه ــ أيده الله ـــ على تلمس حاجات المسلمين في العالم والعناية بهم ، بما يؤكد الدور الريادي للمملكة في خدمة المسلمين ونصرة قضاياهم.حضر مراسم تدشين البرنامج موفد الوزارة في برنامج الإمامة في رمضان فيصل بن سعود العنزي، وأئمة جامع الملك فهد بسراييفو، وعدد من المشايخ المهتمين بالشأن الإسلامي في دول البلقان .// انتهى //13:24ت م0043

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