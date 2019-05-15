السعودية اليوم / وزير الشؤون الإسلامية بجمهورية جزر القمر يستقبل موفدي الشؤون الإسلامية



مروني 10 رمضان 1440 هـ الموافق 15 مايو 2019 م واس

استقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية بجمهورية جزر القمر المتحدة القاضي محمد حسين، في مكتبه بالوزارة بالعاصمة مروني، موفدي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لبرنامج الإمامة في رمضان لعام 1440هـ.

وفي بداية اللقاء رحب معاليه بموفدي وزارة الشؤون الإسلامية المشاركين في البرنامج، مقدمًا شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على عنايتهما بإخوانهم المسلمين، ومد جسور التواصل بين العلماء وطلاب العلم، وجهودهما المباركة في الدعوة إلى الله في كل أصقاع الأرض.

وأكد معاليه أن ما تقدمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية

من جهة ثانية، تحدث الدعاة الموفدون عن الهدف الأسمى الذي من أجله ترسل الوزارة دعاتها إلى خارج المملكة، وهو الدعوة إلى العقيدة الحنيفية السمحة، ونشر الوسطية والاعتدال، ونبذ الفرقة والتطرف والغلو، والتواصل مع إخوانهم في هذه البلدان، فيما يصب في مصلحة الإسلام والمسلمين.

وفي ختام اللقاء، تبادل الجميع الهدايا التذكارية، كما التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

// انتهى //

13:11ت م

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مروني 10 رمضان 1440 هـ الموافق 15 مايو 2019 م واساستقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية بجمهورية جزر القمر المتحدة القاضي محمد حسين، في مكتبه بالوزارة بالعاصمة مروني، موفدي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لبرنامج الإمامة في رمضان لعام 1440هـ.وفي بداية اللقاء رحب معاليه بموفدي وزارة الشؤون الإسلامية المشاركين في البرنامج، مقدمًا شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على عنايتهما بإخوانهم المسلمين، ومد جسور التواصل بين العلماء وطلاب العلم، وجهودهما المباركة في الدعوة إلى الله في كل أصقاع الأرض.وأكد معاليه أن ما تقدمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية بقيادة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، من إرسال الدعاة كل عام لإمامة المصلين، لأمر يستحق الشكر عليه والثناء.من جهة ثانية، تحدث الدعاة الموفدون عن الهدف الأسمى الذي من أجله ترسل الوزارة دعاتها إلى خارج المملكة، وهو الدعوة إلى العقيدة الحنيفية السمحة، ونشر الوسطية والاعتدال، ونبذ الفرقة والتطرف والغلو، والتواصل مع إخوانهم في هذه البلدان، فيما يصب في مصلحة الإسلام والمسلمين.وفي ختام اللقاء، تبادل الجميع الهدايا التذكارية، كما التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.// انتهى //13:11ت م0040

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