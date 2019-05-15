السعودية اليوم / سلطات الاحتلال الإسرائيلية تصدر قرارًا بهدم مبنى اللجنة الشعبية لخدمات مخيم شعفاط



القدس المحتلة 10 رمضان 1440 هـ الموافق 15 مايو 2019 م واس

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم قرارًا بهدم مبنى اللجنة الشعبية لخدمات مخيم شعفاط وسط القدس المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية في القدس ، أن قوات الاحتلال اقتحمت برفقة طواقم تابعة لبلدية الاحتلال في القدس مخيم شعفاط ، وألصقت قرار هدم إداري للمبنى الجديد للجنة الشعبية لخدمات المخيم.

تجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال هدّدت قبل نحو اسبوعين بهدم عدة مبان في المخيم، منها مدرسة ومركز الشباب الاجتماعي واللجنة الشعبية للمخيم لتجسيد سيطرة بلدية الاحتلال على المخيم ومؤسساته، والاستيلاء على مقر وكالة الغوث "الأونروا"، وتصفية عملها في المخيم والقدس.

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13:07ت م

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