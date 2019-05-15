السعودية اليوم/ جامعة الأميرة نورة تختتم معسكرًا تدريبيًا في ريادة الأعمال



الرياض 10 رمضان 1440 هـ الموافق 15 مايو 2019 م واس

اختتمت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بمركز دعم وتطوير الأعمال وبالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، المعسكر التدريبي الأول من نوعه الذي تقدمه منشآت في الجامعات

واستهدف المعسكر التدريبي جميع طالبات الجامعة، حيث تقدم للمشاركة أكثر من 160 طالبة وقبلت منهن 30 طالبة من مختلف كليات الجامعة مثل: كلية الإدارة والأعمال، كلية العلوم، كلية اللغات والترجمة، كلية المجتمع، وكلية التصاميم والفنون.

ويهدف المعسكر إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في دعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تحقيق أهداف الجامعة المتمثلة في نشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر من خلال تدريبات عملية مختلفة ومتنوعة تُعرّف بريادة الأعمال وتكسب الطالبة مهارات تحديد الأفكار المناسبة وإعداد نموذج العمل التجاري للمشاريع، إضافة إلى تركيز هذه التدريبات على صقل مهارات الطالبات في العمل الجماعي وتشكيل المجموعات من خلال التدريب على بناء وإدارة الفرق الفعالة.

واختتم المعسكر بحفل يتضمن مسابقة تنافسية بين المشاريع المقدمة من الطالبات والتحكيم بينها من قبل لجنة متخصصة من عدة جهات مختلفة وداعمة للمشاريع في المملكة.

// انتهى //

13:03ت م

0035



الرياض 10 رمضان 1440 هـ الموافق 15 مايو 2019 م واساختتمت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بمركز دعم وتطوير الأعمال وبالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، المعسكر التدريبي الأول من نوعه الذي تقدمه منشآت في الجامعات السعودية لريادة الأعمال، وذلك في مقر كلية الإدارة والأعمال بالجامعة بواقع أربع ساعات يوميًا ولمدة 10 أيام.واستهدف المعسكر التدريبي جميع طالبات الجامعة، حيث تقدم للمشاركة أكثر من 160 طالبة وقبلت منهن 30 طالبة من مختلف كليات الجامعة مثل: كلية الإدارة والأعمال، كلية العلوم، كلية اللغات والترجمة، كلية المجتمع، وكلية التصاميم والفنون.ويهدف المعسكر إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في دعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تحقيق أهداف الجامعة المتمثلة في نشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر من خلال تدريبات عملية مختلفة ومتنوعة تُعرّف بريادة الأعمال وتكسب الطالبة مهارات تحديد الأفكار المناسبة وإعداد نموذج العمل التجاري للمشاريع، إضافة إلى تركيز هذه التدريبات على صقل مهارات الطالبات في العمل الجماعي وتشكيل المجموعات من خلال التدريب على بناء وإدارة الفرق الفعالة.واختتم المعسكر بحفل يتضمن مسابقة تنافسية بين المشاريع المقدمة من الطالبات والتحكيم بينها من قبل لجنة متخصصة من عدة جهات مختلفة وداعمة للمشاريع في المملكة.// انتهى //13:03ت م0035

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم/ جامعة الأميرة نورة تختتم معسكرًا تدريبيًا في ريادة الأعمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.