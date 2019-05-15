السعودية اليوم / "الأرصاد" تنبه من هطول أمطار على أجزاء من منطقة عسير



أبها 10 رمضان 1440 هـ الموافق 15 مايو 2019 م واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على بعض مدن ومحافظات منطقة عسير، تصحبها زخات من البرد وجريان للسيول في بعض الأودية، إضافة إلى رياح نشطة مثيرة للأتربة، وتستمر الحالة الجوية حتى الساعة الـ 9مساءً.

وشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات ومراكز أحد رفيدة والحرجة والنماص وبيشة وتنومة.

// انتهى //

12:53ت م

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