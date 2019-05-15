السعودية اليوم / أمير منطقة عسير يدشن مسابقة رونق الفنية

أبها 10 رمضان 1440 هـ الموافق 15 مايو 2019 م واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير أهمية تكثيف العمل في مبادرات تحسين المشهد الحضاري في منطقة عسير، مشيراً إلى أن هذه المبادرات ستشمل جميع المحافظات وستقوم على تنفيذها أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها، وستسهم في معالجة التشوه البصري وتعزيز الذائقة الفنية .

جاء ذلك خلال تدشين سموه مساء أمس، مبادرة ومسابقة "رونق" لتجميل الحوائط الاستنادية، وذلك بمسرح حديقة " أبوخيال" في أبها.

وبدأ حفل التدشين بكلمة لأمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بين فيها أن "رونق" هي إحدى مبادرات تحسين المشهد الحضاري التي تبناها سمو أمير منطقة عسير ويرأس فريق العمل، وتهدف إلى تنفيذ أعمال فنية لتحسين الحوائط الاستنادية في جميع محافظات المنطقة من خلال مسابقة تطلق على مستوى المملكة والعالم العربي لاختيار أبرز التصاميم للقضاء على التشوه البصري بأعمال فنية جدارية مميزة بما يتناسب مع هوية المنطقة، واتاحة الفرصة للزائر والمقيم للاطلاع على الاتجاهات والأساليب الفنية الحديثة .

وأبان الحميدي أنه تم خلال الأشهر الماضية عقد الكثير من الاجتماعات وورش العمل بين أعضاء الفريق الذي تشرف عليه إمارة منطقة عسير بمشاركة أمانة المنطقة وجامعة الملك خالد وفرع جمعية الثقافة والفنون بأبها والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والجمعية السعودية للفنون التشكيلية "جسفت" حيث تم تحديد 30 موقعاً في 13 مدينة ومحافظة بمنطقة عسير لتكون الانطلاقة الأولى لهذه المبادرة من خلال تنفيذ جداريات فنية فيها .

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إثر ذلك عرض فيلم تعريفي عن المبادرة ومراحل تنفيذها .

يذكر أن مسابقة "رونق" التي أطلقت أمس موجهة لجميع فناني وفنانات المملكة والعالم العربي ويشترط للمشاركة فيها تنفيذ أعمال جدارية تعكس هوية المكان المعمارية والتراثية وأن يكون التصميم المقدم حديثاً ويخص المسابقة ولم يسبق أن حصل على جائزة محلية أو دولية. ويتم استقبال صور الأعمال حتى 8 / 11 / 1440 هـ ، وتعلن أسماء الفائزين وافتتاح المعرض المصاحب للمسابقة في 26 / 11 / 1440 هـ.

// انتهى //

12:01ت م

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