السعودية اليوم / محافظ الجبيل يلتقي أعضاء فرع جمعية جسفت



الدمام 10 رمضان 1440 هـ الموافق 15 مايو 2019 م واس

ألتقى محافظ الجبيل عبدالله العسكر في مكتبه بمقر المحافظة أمس الأول، أعضاء الهيئة الإدارية لفرع الجمعية

وهنأ محافظ الجبيل خلال اللقاء، الفنانين والفنانات التشكيليين في الجبيل باعتماد الفرع، منوهاً بتقديم الدعم والاهتمام لتحقيق الجمعية أهدافها ورعاية الحركة التشكيلية بالمحافظة، والعمل على ازدهارها، وتسهيل تعاونها مع جميع الجهات لتحقيق الأهداف المشتركة، مشيرا إلى ما تمتلكه الجبيل من قدرات وإمكانيات فنية، مؤكدا على ضرورة النهوض بالحركة الفنية، وإثراء التذوق الفني، إضافة لإبراز الهوية الجمالية للجبيل، بهدف الارتقاء بالذوق العام للمجتمع، وتحقيق تطلعات المحافظة لتنمية المناخ الفني، تحقيقا لتطلعات برنامج جودة الحياة 2020، التي تأتي ضمن رؤية المملكة 2030.

من جانبها، أكدت مدير فرع جسفت الجبيل نادية العتيبي، على سعي الجمعية لتنمية الوعي الفني، واستثمار جميع الفرص المتاحة لتغذية الثقافة الجمالية في الجبيل، إضافة إلى المساهمة في تطوير القدرات الفنية لكافة أعضائها عبر العديد من البرامج والأنشطة الفنية، والتي تعمل جسفت الجبيل على إعدادها، وإطلاقها قريبا.

// انتهى //

11:55ت م

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الدمام 10 رمضان 1440 هـ الموافق 15 مايو 2019 م واسألتقى محافظ الجبيل عبدالله العسكر في مكتبه بمقر المحافظة أمس الأول، أعضاء الهيئة الإدارية لفرع الجمعية السعودية للفنون التشكيلية "جسفت".وهنأ محافظ الجبيل خلال اللقاء، الفنانين والفنانات التشكيليين في الجبيل باعتماد الفرع، منوهاً بتقديم الدعم والاهتمام لتحقيق الجمعية أهدافها ورعاية الحركة التشكيلية بالمحافظة، والعمل على ازدهارها، وتسهيل تعاونها مع جميع الجهات لتحقيق الأهداف المشتركة، مشيرا إلى ما تمتلكه الجبيل من قدرات وإمكانيات فنية، مؤكدا على ضرورة النهوض بالحركة الفنية، وإثراء التذوق الفني، إضافة لإبراز الهوية الجمالية للجبيل، بهدف الارتقاء بالذوق العام للمجتمع، وتحقيق تطلعات المحافظة لتنمية المناخ الفني، تحقيقا لتطلعات برنامج جودة الحياة 2020، التي تأتي ضمن رؤية المملكة 2030.من جانبها، أكدت مدير فرع جسفت الجبيل نادية العتيبي، على سعي الجمعية لتنمية الوعي الفني، واستثمار جميع الفرص المتاحة لتغذية الثقافة الجمالية في الجبيل، إضافة إلى المساهمة في تطوير القدرات الفنية لكافة أعضائها عبر العديد من البرامج والأنشطة الفنية، والتي تعمل جسفت الجبيل على إعدادها، وإطلاقها قريبا.// انتهى //11:55ت م0023

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