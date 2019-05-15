السعودية اليوم / جولات تفقدية لعدد من الجوامع والمساجد بمنطقة حائل



حائل 10 رمضان 1440 هـ الموافق 15 مايو 2019 م واس

قام مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم العجيمي، بجولة تفقدية لأعمال ترميم وتأهيل مسجد الجراد بحي مغيضة التاريخي، الذي شملته المرحلة الأولى من برنامج صاحب السمو الملكي الأمير

كما قام العجيمي بجولة تفقدية لعدد من المشاريع التابعة لفرع الشؤون الإسلامية بمنطقة حائل، اطلع خلالها على مشروع ترميم مسجد الزيد بحي المطار، وهدم وإعادة بناء جامع البصري بحي السويفلة، وهدم وإعادة بناء جامع قرية عمائر الروض، وترميم وتأهيل جامع مركز السعيرة.

من ناحية أخرى، قام مدير عام فرع الشؤون الإسلامية بمنطقة حائل بجولة تفقدية على عدد من المساجد التي تم تنفيذها على نفقة فاعلي الخير، حيث اطلع على مسجد الشيخ سليمان العامر بحي المطار، ومسجد الحازمي وملحقاته بحي الخزامى، وجامع الرشيدان وملاحقاته بحي النفل.

يذكر أن هذه المشروعات تأتي ضمن مشاريع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والارشاد، والمتضمنة إنشاء وهدم وإعادة وترميم الجوامع والمساجد في عدد من مناطق المملكة، خدمة لبيوت الله تعالى، والعناية بها، بتوجيهات ومتابعة من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

// انتهى //

11:52ت م

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حائل 10 رمضان 1440 هـ الموافق 15 مايو 2019 م واسقام مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم العجيمي، بجولة تفقدية لأعمال ترميم وتأهيل مسجد الجراد بحي مغيضة التاريخي، الذي شملته المرحلة الأولى من برنامج صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - لتطوير وترميم وتأهيل المساجد التاريخية، الذي تشرف على ترميمه الوزارة، بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.كما قام العجيمي بجولة تفقدية لعدد من المشاريع التابعة لفرع الشؤون الإسلامية بمنطقة حائل، اطلع خلالها على مشروع ترميم مسجد الزيد بحي المطار، وهدم وإعادة بناء جامع البصري بحي السويفلة، وهدم وإعادة بناء جامع قرية عمائر الروض، وترميم وتأهيل جامع مركز السعيرة.من ناحية أخرى، قام مدير عام فرع الشؤون الإسلامية بمنطقة حائل بجولة تفقدية على عدد من المساجد التي تم تنفيذها على نفقة فاعلي الخير، حيث اطلع على مسجد الشيخ سليمان العامر بحي المطار، ومسجد الحازمي وملحقاته بحي الخزامى، وجامع الرشيدان وملاحقاته بحي النفل.يذكر أن هذه المشروعات تأتي ضمن مشاريع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والارشاد، والمتضمنة إنشاء وهدم وإعادة وترميم الجوامع والمساجد في عدد من مناطق المملكة، خدمة لبيوت الله تعالى، والعناية بها، بتوجيهات ومتابعة من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.// انتهى //11:52ت م0021

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