انت الان تتابع تفاصيل خبر على أبواب الرابعة.. ماذا تعرف عن حروب الخليج الثلاثة؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 15 مايو 2019 12:51 مساءً - هي حرب قادتها الولايات المتحدة التي شكلت تحالف من 20 دولة من مختلف دول العالم لإسقاط نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، استمرت من 20 مارس إلى 9 أبريل 2003.

تعرف بعدة أسماء كالغزو الأمريكي للعراق أو "معركة الحواسم" كما لقبتها الحكومة العراقية، وإعلامياً بحرب الخليج الثالثة، أو "عملية حرية العراق" عند أمريكا وحلفائها.

عاش العراق تداعيات حرب الخليج الثانية حتى سقوط نظام صدام عام 2003، حيث فرض المجتمع الدولي عقوبات قاسية عليه عقاباً لغزو صدام للكويت وتهديده الملاحة وإنتاج الطاقة العالمية.

وتمهيداً للحرب أصدرت الإدارة الأمريكية في أكتوبر 1998 "قانون تحرير العراق" الذي كان عبارة عن منح 97 مليون دولار لقوى المعارضة العراقية، لتكون قادرة على إسقاط نظام صدام.

لكن بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 وادراج اسم العراق في "محور الشر"، بدأت الجهود الدبلوماسية الأمريكية بالتحرك للإطاحة بحكومة صدام حسين.

قدمت إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش عدة تبريرات لشن الحرب، والتي تركزت أساساً على تأكيد أن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل وأن حكومة صدام تشكل تهديداً كبيراً على الولايات المتحدة وحلفاء التحالف وشعب العراق، وفي إنهاء قمع أحد أشرس الدكتاتوريين الظالمين وجلب الديمقراطية إلى شعب العراق.

بدأت حرب الخليج الثالثة في 20 مارس 2003 بعد انقضاء 90 دقيقة على المهلة التي أعطاها جورج بوش لصدام حسين ونجليه لمغادرة العراق وتسليم الحكم لسلطة انتقالية اقترحتها جامعة الدول العربية وحظيت بقبول الأمم المتحدة لتفادي الحرب.

لاقت الحرب دعم قوى داخلية متمثلة في الشيعة في الجنوب، والأكراد في الشمال، لكن في المقابل واجهت رفضاً من قوى عالمية حليفة لواشنطن كفرنسا.

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وكانت العمليات العسكرية لإسقاط صدام سريعة وتميزت بانهيار سريع للجيش العراقي في وجه القوات الأمريكية وحلفائها، فبعد حوالي ثلاثة أسابيع وتحديداً في 9 أبريل 2003 سقط حكم صدام حسين الذي استمر 24 عاماً، وفي 15 من الشهر نفسه أعلنت القوات المسلحة الأمريكية بسط سيطرتها على كافة الأراضي العراقية.

وخوفا من تكرار ماحدث في حرب الخليج الثانية من اشعال للنيران العراق في حقول النفط، قامت القوات البريطانية باحكام سيطرتها على حقول نفط الرميلة وأم قصر والفاو بمساعدة القوات الأسترالية.

وبعد الحرب، لم يتم العثور على أي أدلة قوية للتحقق من وجود أسلحة دمار شامل، كما واجهت التبريرات لشن الحرب والتي جمعت من قبل الإستخبارات انتقادات شديدة داخل الولايات المتحدة وعلى الصعيد الدولي.

وتتفاوت التقديرات للعدد الإجمالي لقتلى الحرب؛ فقد أفادت دراسة أعدها معهد الاستطلاعات البريطاني في صيف عام 2007 بأن عدد قتلى الغزو من العراقيين بلغ حتى ذلك التاريخ حوالي مليون شخص، أما منظمة الصحة العالمية فتعتقد أن حصيلة القتلى العراقيين تتراوح بين 104 آلاف و230 ألفا، وهو قريب من تقديرات وثائق ويكيليكس المسربة عام 2010 والتي أشارت إلى مقتل 109 آلاف عراقي منذ بداية الغزو، بينما اعترف الجيش الأمريكي بمقتل نحو 77 ألف عراقي بين يناير 2004 وأغسطس 2008، نتيجة أعمال العنف الطائفة التي عمت البلاد.

كما تؤكد واشنطن مقتل 4000 جندي أمريكي خلال الغزو والفترة التي أعقبته حتى العام 2008.

وأفادت صحيفة ذي ديلي تلغراف البريطانية يوم 16 مارس 2013 -في دراسة لتكاليف الغزو نشرت حصيلتها بمناسبة ذكراه العاشرة، أنه كلف الولايات المتحدة وحدها ما يزيد على 801 مليار دولار.

وفي 18 ديسمبر 2011، أعلنت الولايات المتحدة أن جيشها أكمل انسحابه من العراق ذلك اليوم، وأن الانسحاب جاء تطبيقا للاتفاقية الأمنية الموقعة مع الحكومة العراقية عام 2008.