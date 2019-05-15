انت الان تتابع تفاصيل خبر إنفوجرافيك.. الانتشار العسكري الأمريكي في الخليج العربي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 15 مايو 2019 12:51 مساءً - تمتلك الولايات المتحدة أكبر عدد من القواعد العسكرية الأجنبية في منطقة الخليج العربي، وتتوزع هذه القواعد بين دول مجلس التعاون الستة لأغراض دفاعية وهجومية ولوجستية أيضاً.

وتنتشر القواعد بموجب اتفاقيات دفاعية مشتركة بين دول الخليج منفردة مع الولايات المتحدة، ومع أنباء التصعيد مع إيران بات ينظر إلى تلك القواعد أنها ستكون المحرك الأساسي لأي عمليات عسكرية ضد طهران.

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ازداد الوجود العسكري الأمريكي في منطقة الخليج، التي تمر عبر مياهها قرابة نصف الإمدادات النفطية للعالم، بعد حرب الخليج الثانية عام 1990، لكنه أصبح أكثر عدداً وأوسع انتشاراً بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 ومن ثم غزو العراق عام 2003.

ويعتبر تأمين منطقة الخليج مهمة القوات الأجنبية لا سيما الأمريكية، كما أن ضمان تحرك شحنات النفط والبضائع بين آسيا وأفريقيا وأوروبا يعد من أبرز مهام هذه القوات.

فريق الملتميديا في "الخليج 365" أعد هذا الإنفوجرافيك يوضح فيه خريطة الوجود العسكري الأمريكي في منطقة الخليج العربي.