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الدفاع تفتح باب القبول والتسجيل لخريجي الثانوية العامة للالتحاق بالكليات العسكرية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين بوزارة الدفاع عن فتح باب القبول والتسجيل للراغبين في الالتحاق بالكليات العسكرية اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1440/09/14هـ، وعلى الطلبة خريجي الثانوية العامة لعام (1440هـ) التابعة لوزارة التعليم تخصص (العلوم الطبيعية) الراغبين بالالتحاق بوزارة الدفاع التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للجنة بوابة القبول الموحد AFCA.MOD.GOV.SA للاطلاع على شروط القبول وإرشادات التسجيل في البوابة.
مع العلم بأن الطالب يستطيع التسجيل دون انتظار خروج نتائج اختبارات (القدرات، التحصيلي، الكفايات)، حيث إن اللجنة المركزية سوف تقوم بالتنسيق مع المركز الوطني للقياس بهذا الخصوص.
ملاحظة: اختبار الكفايات شرط أساسي للقبول في الكليات العسكرية.
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