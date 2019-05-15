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هنا قائمة التطبيقات الحكومية وروابط تحميلها لإنهاء أعمالك بدون جهد
متابعات الخليج 365 - الرياض
في العصر الرقمي أصبحت التطبيقات الحكومية بديلًا عن التعامل الروتيني والبيروقراطي الذي يستهلك الوقت والمجهود، وهو ما دفع المملكة لمسابقة الزمن عبر وزاراتها المختلفة وهيئاتها بهدف توفير كافة الخدمات للمواطنين والمقيمين عبر التقدم الرقمي.
وتأتي هذه الخطوات الجادة ضمن سعي المملكة الحثيث لتطبيق رؤية 2030، لتوفر فيما يلي قائمة بالتطبيقات الحكومية التي ينهي فيها متابعات الخليج 365 والمقيم أعماله وهو في مكانه، وكل تطبيق مرفق معه روابط التحميل.
يمكن الاطلاع على قائمة التطبيقات الحكومية على الرابط هنا
وضمن قائمة التطبيقات الحكومية، أبشر، وحساب متابعات الخليج 365 وكلنا أمن، والدفاع المدني وسلامتي، وزكاتي ووزارة العدل، وأسعفني والكهرباء، وأيضًا حاسبتي والبريد السعودي وسكني ومراس والعديد من التطبيقات الحكومية الأخرى.
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