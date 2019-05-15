جهد عظيم لـ صديق المعتمر من الاستقبال حتى توديع ضيوف الرحمن

2019-05-15

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أطلقت وزارة الحج والعمرة مبادرة “صديق المعتمر” بهدف تقديم الخدمات للمعتمرين من قبل شبان وشابات متطوعين، لتكون المبادرة ضمن أجمل المبادرات التي قدمتها الوزارة لزوار بيت الله لما تحمل من جهد عظيم يقوم به هؤلاء الشباب من أبناء وبنات الوطن في خدمة المعتمرين طوال رحلتهم الإيمانية.

وتستقبل مبادرة صديق المعتمر ضيوف الرحمن بالحفاوة والترحاب، ليتم تقديم العون والإرشاد لهم خلال رحلتهم الإيمانية، منذ وصولهم وحتى مغادرتهم سالمين بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك العمرة.



ما هي مبادرة صديق المعتمر؟

وتقوم مبادرة صديق المعتمر على اختيار المتطوعين من المملكة كمضيفين لخدمة المعتمرين، ومساعدتهم في مجالات عدة تشمل أداء المناسك واختيار وسائل النقل المناسبة، علاوة على الاتصال الدائم والفعال بضيوف الرحمن للإجابة عن أي استفسارات، وتقديم المساعدة لهم.

هدف مبادرة صديق المعتمر:

وتهدف المبادرة إلى تطوير الأساليب التطوعية واستثمار الطاقات اليافعة في المجتمع من خلال توظيف الشباب والشابات في المسؤولية الاجتماعية بقطاع أعمال العمرة، بالإضافة إلى وضع معايير قياس لأداء المتطوعين مبنية على الممارسات المعتمدة بخدمات الحج والعمرة والعمل على رفع مستوى كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين، ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن على أداء مناسكهم والإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 للوصول إلى مليون متطوع سنويًا، بالإضافة إلى نشر ثقافة التطوع وتعزيز قيمة العطاء والتعاون.

Advertisements

وأتت فكرة صديق المعتمر لإحياء الخدمات التطوعية تعزيزًا للعطاء والتعاون وخلق روح المنافسة بين أبناء المملكة لتقديم الخدمات التطوعية لإثراء رحلة المعتمرين.

وتضم خدمات المبادرة، الاستقبال والترحيب والنقل ومرافقة المعتمر لأداء مناسك العمرة، وأيضًا الإرشاد وتقديم المعلومات على مدار الساعة، وتوديع المعتمرين.