رسوم الزيارات العائلية بالسعودية 2019 وتجديد الإقامة ورسوم نقل الكفالة ورسوم المرافقين والفاتورة...

رسوم الزيارات العائلية بالسعودية 2019، أكد مصدر مسؤول في الإدارة العامة للجوازات بالمملكة عن قرار جديد بشأن الرسوم الخاصة بتأشيرة الزيارت العائلية، وكذلك رسوم نقل الكفالة، وتجديد الإقامة لعام 2019، وسوف نوافيكم بأخر المستجدات التي تخص هذا الشأن من خلال المقال عبر موقعكم نجوم مصرية.

رسوم الزيارات العائلية بالسعودية 2019

فيما يخص رسوم استقدام الزيارات العائلية، فقد بلغت بعد القرار الجديد لنحو 2000 ريال سعودي رسوم حكومية، إضافة إلى 2000 ريال رسوم الولوج الى أراضي السعودية وتسدد دفعة واحدة وحسب عند الولوج إلى المملكة وبذلك يكون مجمل المبلغ هو 4000 ريال سعودي بدلاً من 2000 ريال، ويستثنى من سداد تلك الرسوم من يؤدي الحج والعمرة لأول مرة.

رسوم تجديد الإقامة بالسعودية 1440

جدير بالذكر أن رسوم تجديد الإقامة بالسعودية 1440، في منشأة بها فائض من العمال الوافدين يتطلب 4800 ريال كل عام، يُضاف إليها 650 ريال وهي رسوم تجديد عن الجوازات لمدة عام، و500 ريال للتأمين الطبي في حالة أن يكون سن العامل دون 35 عاماً، ويزداد التأمين ليبلغ 2800 ريال إذا بلغ سن العامل 60 عاماً .

وفي تلك الحالة تكون رسوم تجديد الإقامة في الحالتين 5950 ريال سعودي (أى قرابة 6 آلاف)، و8150 ريال سعودي، وباستطاعة بعض الكفلاء طلب مبلغ سنوي بهدف التجديد لمكفوليهم، وذلك في حالة وجود عمال تعمل لحسابها في ورش أو محلات.

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قرار نهائي حول رسوم المقيمين بالسعودية 2019 ( رسوم التأشيرات، رسوم الإقامات، رسوم نقل الكفالة ) لعام 2019/1440

الرسوم المتعدد لدخول المملكة

تلك الرسوم هي بشأن الزيارات المتعددة للسعودية وتبلغ قيمتها للنحو التالي:

زيارة لمدة 6 شهور 3000 ريال سعودي.

زيارة لمدة 12 شهر 5000 ريال سعودي.

زيارة لمدة عامان 8000 ريال سعودي.

رسوم نقل الكفالة للمقيمين لعام 2019

أعلنت الجوازات بالمملكة أيضا عن وجود رسوم إضافية قبل عملية نقل الكفالة يلزم دفعها، وهي على النحو الآتي: الرسوم اللازم سدادها للمرة الاولي بداية من 2000 ريال سعودي، وللمرة الثانية بداية من 4000 ريال سعودي، وللمرة الثالثة بداية من 6000 ريال سعودي.

تجديد رخصة الإقامة 1440

يجب على المواطن سداد كافة الرسوم المطلوبة، وبعدها يقوم بالولوج الى البوابة الرسمية لوزارة الداخلية، ثم يختار خدمة تجديد رخصة الإقامة، وبعد ذلك يقوم بطباعة الإقامة بواسطة الجوازات بالمملكة.

تحديث:

رسوم المرافقين والفاتورة المجمعة والقيمة المضافة

صرح ” الراجحي” وزير العمل بالمملكة العربية السعودية، في لقائه مع مسؤولي الجهات الخيرية، عن صدور أنباء جيدة حول “الفاتورة المجمعة” وكذلك “رسوم المرافقين” إضافة إلي “ضريبة القيمة المضافة”.

حيث أكد وزير العمل أثناء اللقاء السنوي ال 15 للجمعيات الخيرية بالشارقة، أنه يوجد عملاً وحراكاً بشأن “الفاتورة المجمعة” “ورسوم المرافقين” وسوف يكون هناك إعفاء للقطاع الثالث من رسوم القيمة المضافة. إلي جانب أن القطاع الثالث يلزم إعفاءه من جميع المصاريف، مؤكدا بأن الوزارة تسعي إلي 78 مبادرة بشأن قطاع التنمية، سوف يعلن عنها في بداية العام المقبل.

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