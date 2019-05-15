، دارة الملك عبدالعزيز تعلن تدشين "الواتساب" الإخباري ،

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دشنت دارة الملك عبدالعزيز، خدمة جديدة لإيصال أخبارها ورسالتها إلى أوسع شريحة من المجتمع؛ من خلال خدمة "الواتساب" الإخباري.
تأتي هذه الخطوة استجابةً لطلبات كثير من المتخصصين ذوي العلاقة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها والمعنيين بالأخبار العلمية والمعرفة ومتابعي أنشطة الدارة ومطبوعاتها ومنتجاتها الإلكترونية المتعددة والمتنوعة؛ خصوصًا المتزامنة؛ فضلًا عن تعزيز تواجد المعلومة التاريخية في المشهد الثقافي العام.
وحددت دارة الملك عبدالعزيز الرقم 0996550977528 للتواصل معها للتزود بالأخبار؛ مما يتيح التفاعل مع نشاطات الدارة والإسهام في المتاح منها من خلال إرسال كلمة موافق على هذا الرقم.
وتُضاف هذه الخدمة إلى القنوات الإعلامية التي تملكها دارة الملك عبدالعزيز وعلى رأسها قناة "اليوتيوب" الخاصة، وحسابها في على منصة "تويتر" @Darahfoundation.
دارة الملك عبدالعزيز تعلن تدشين "الواتساب" الإخباريوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-15
دشنت دارة الملك عبدالعزيز، خدمة جديدة لإيصال أخبارها ورسالتها إلى أوسع شريحة من المجتمع؛ من خلال خدمة "الواتساب" الإخباري.
تأتي هذه الخطوة استجابةً لطلبات كثير من المتخصصين ذوي العلاقة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها والمعنيين بالأخبار العلمية والمعرفة ومتابعي أنشطة الدارة ومطبوعاتها ومنتجاتها الإلكترونية المتعددة والمتنوعة؛ خصوصًا المتزامنة؛ فضلًا عن تعزيز تواجد المعلومة التاريخية في المشهد الثقافي العام.
وحددت دارة الملك عبدالعزيز الرقم 0996550977528 للتواصل معها للتزود بالأخبار؛ مما يتيح التفاعل مع نشاطات الدارة والإسهام في المتاح منها من خلال إرسال كلمة موافق على هذا الرقم.
وتُضاف هذه الخدمة إلى القنوات الإعلامية التي تملكها دارة الملك عبدالعزيز وعلى رأسها قناة "اليوتيوب" الخاصة، وحسابها في على منصة "تويتر" @Darahfoundation.
15 مايو 2019 - 10 رمضان 1440
12:03 PM
لإيصال أخبارها ورسالتها إلى أوسع شريحة من المجتمع
دشنت دارة الملك عبدالعزيز، خدمة جديدة لإيصال أخبارها ورسالتها إلى أوسع شريحة من المجتمع؛ من خلال خدمة "الواتساب" الإخباري.
تأتي هذه الخطوة استجابةً لطلبات كثير من المتخصصين ذوي العلاقة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها والمعنيين بالأخبار العلمية والمعرفة ومتابعي أنشطة الدارة ومطبوعاتها ومنتجاتها الإلكترونية المتعددة والمتنوعة؛ خصوصًا المتزامنة؛ فضلًا عن تعزيز تواجد المعلومة التاريخية في المشهد الثقافي العام.
وحددت دارة الملك عبدالعزيز الرقم 0996550977528 للتواصل معها للتزود بالأخبار؛ مما يتيح التفاعل مع نشاطات الدارة والإسهام في المتاح منها من خلال إرسال كلمة موافق على هذا الرقم.
وتُضاف هذه الخدمة إلى القنوات الإعلامية التي تملكها دارة الملك عبدالعزيز وعلى رأسها قناة "اليوتيوب" الخاصة، وحسابها في على منصة "تويتر" @Darahfoundation.
، دارة الملك عبدالعزيز تعلن تدشين "الواتساب" الإخباري ،
المصدر : الخليج 365
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