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14 مخالفة توطين في محلات المفروشات والأثاث بنجران

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2019-05-15

14 مخالفة توطين في محلات المفروشات والأثاث بنجران

متابعات الخليج 365 - واس

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نفذت لجنة توطين الوظائف بنجران، أمس، جولات تفتيشية على محال ومنافذ بيع المفروشات والأثاث والسجاد بالمنطقة.
وأوضح أمين عام لجنة توطين الوظائف بالمنطقة، عبدالله بن محمد الدوسري، أن لجنة توطين الوظائف زارت 38 محلًا ،وحصرت 74 موظفًا سعوديًا يعملون بها، فيما رصدت 70 عاملًا من الوافدين، وتم ضبط 14 مخالفة لوافدين من جنسيات مختلفة يعملون في مهن مقصور العمل فيها على السعوديين، وجارٍ استكمال الإجراءات لتطبيق أنظمة العمل عليهم، إلى جانب حصر 67 فرصة عمل جديدة للسعوديين، داعياً الشركات والمؤسسات إلى سرعة الاستفادة من مبادرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في سبيل دعم توطين الوظائف بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.





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