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اعتماد حركة النقل والتجديد لأكثر من 1500 قائد وقائدة مدرسة في جازان
متابعات الخليج 365 - جازان
اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس، يوم أمس الثلاثاء، حركة قادة وقائدات ووكلاء المدارس والمجدد لهم والمنقولين للعام الدراسي ١٤٤٠ / ١٤٤١هـ.
وأشاد الأحوس بجهود قادة وقائدات المدارس خلال العام الدراسي الماضي حيث قدموا جهودًا كبيرة وساهموا بشكل فاعل في نجاح العام الدراسي وتحقيق العديد من الجوائز ، مضيفًا أن إعلان الحركة بشكل مبكر يساهم في استقرار الميدان وضمان الاستعداد الجيد لانطلاقة العام المقبل، مثمنًا جهود جميع منسوبي قسم القيادة المدرسية “بنين وبنات” والإدارات المساندة.
من جانبه، بيّن رئيس قسم القيادة المدرسية”بنين” عبدالله علواني أن الحركة شملت أكثر من 700 قائد ووكيل، حيث تم تجديد تكليف 298 قائدًا و303 وكلاء فيما بلغ عدد القادة المنقولين والمكلفين من بداية العام 64 قائدًا ووكيلًا.
بدورها، أوضحت رئيسة قسم القيادة المدرسية “بنات” فدوى عقيل أن الحركة شملت أكثر من 800 قائدة ووكيلة وبلغ عدد المجدد لهن 368 قائدة و340 وكيلة وبلغ إجمالي المنقولات والمكلفات الجدد 49 قائدة ووكيلة.
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