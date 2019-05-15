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أحمد الشقيري في رحلة استكشاف للمدينة المنورة ضمن فيلم وثائقي
متابعات الخليج 365 - الرياض
تتخذ زيارة أحمد الشقيري للمدينة المنورة طابعًا مختلفًا، فهناك يحاول استكشاف الجهود العظيمة التي بُذلت في سبيل تطويرها مع الحفاظ على تراثها في الوقت نفسه، وذلك في الفيلم الوثائقي “إحسان من المدينة” الذي يُعرض على MBC1.
ويبرز الشقیري في هذا العمل أهم نماذج الإحسان والإبداع في المدينة، ضمن شريط يحكي عن هذا الإحسان من خلال سرد الخط الزمني للتوسعة في مختلف العصور من الفترة النبویة حتى يومنا، مُسلطًا الضوء على أمور مختلفة منها قطار المدینة، والمظلات في الحرم وإدارة أبواب المسجد وسجاده، ثم یقوم بإبراز مظاهر للإحسان خارج الحرم.
يُعرض الفيلم الوثائقي “إحسان من المدينة” على MBC1، الجمعة 17 مايو في تمام الساعة 5:45 عصراً بتوقيت السعودية.
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