السلطات القطرية تُجبر زوجة طلال آل ثاني وعائلتها على إخلاء منزلهم

2019-05-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت زوجة الشيخ القطري المعتقل طلال آل ثاني أن السلطات القطرية أجبرتها هي وعائلتها على إخلاء منزلهم.

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وقدمت زوجة الشيخ طلال بن عبدالعزيز بن أحمد آل ثاني أحد أعضاء الأسرة الحاكمة في قطر، شكوى إلى مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليه، تتهم النظام القطري بتلفيق التهم لزوجها وإدخاله السجن بالحكم عليه بالمؤبد لخمسة وعشرين عامًا بدعوى توقيعه شيكات بدون رصيد وتجميد أصول ممتلكاته، لتكشف حجم الانتهاكات التي يمارسها تنظيم الحمدين ضد أفراد أسرته.

والشيخ طلال آل ثاني هو حفيد الشيخ أحمد بن على آل ثاني أمير قطر الأسبق، ونجل الشيخ عبد العزيز بن أحمد بن على آل ثاني، وزير الصحة العامة القطرية الأسبق، والذي كان يتمتع بحب الشعب القطري لما يتميز به من قوة الشخصية.

وتعرض الشيخ طلال آل ثاني للعديد من الممارسات القمعية من قبل تنظيم الحمدين، حيث تم اعتقاله ومصادرة ممتلكاته وأمواله من قبل النظام القطري بدون أسباب تذكر.